HAVAL JOLION - międzynarodowe wzornictwo dla użytkowników z całego świata

Christopher oświadczył, że inspiracją dla jego projektu była grupa ulicznych skaterów. Zafascynowany ich energią i pasją, Christopher opracował koncepcję „JOY LIFE ON" w nadziei na międzynarodowe przekazanie optymistycznego nastawienia do życia.

Christopher wyjaśnia, że: „Radość ta wynika z komfortu użytkowania, z designu, oraz koncepcji radości życia, która przyświecała nam przy tworzeniu pojazdu". JOLION reprezentuje modny styl, będąc jednocześnie wygodnym towarzyszem w miejskim środowisku. Sześć wariantów kolorystycznych dostępnych jest dla tego modelu: Hamilton White, Mars Red, Energy Green, Ayers Grey, Blue Sapphire i Golden Black. Każdy kolor reprezentuje określony wizerunek i odzwierciedla osobowość, która jest odmienna dla każdego człowieka. Złote proporcje nadwozia i elastyczna, płynna linia karoserii podkreślają jego prostą wytworność, pozostawiając jednocześnie przestrzeń dla wyobraźni. Wraz z eleganckim i wyrazistym przodem, przednimi reflektorami LED typu „halabarda" i luksusowym grillem, ten elegancki SUV jest pełen wigoru i dynamizmu, pobudzając chęć do działania. Ponadto wyposażony jest w wygodny kokpit i 26 schowków. Do schowka w drzwiach można łatwo zmieścić nawet duże butelki z napojami, co pozwala na jeszcze przyjemniejszą podróż. Ponadto inteligentna technologia gwarantuje niezapomniane wrażenia z jazdy. Dzięki możliwości połączenia z internetem, centralny ekran sterowania i telefony komórkowe można dowolnie konfigurować. Nawet w samochodzie użytkownicy mogą czerpać radość z przebywania w pomieszczeniu multimedialnym - grając w gry czy oglądając filmy. Osobom, które nie mają doświadczenia lub nie potrafią sprawnie parkować, automatyczny system parkowania obsługiwany za pomocą jednego przycisku oferuje nie lada ułatwienie podczas zakupów. Do wyboru są cztery tryby jazdy: standardowy, sportowy, ekonomiczny i po śniegu. Tryb jazdy po śniegu pozwala uniknąć poślizgu na drodze, tryb sportowy zapewnia niesamowite wrażenia przy przyspieszaniu, natomiast ekonomiczny redukuje podstawowe zużycie paliwa. Dzięki szerokiej gamie opcji, kierowca może cieszyć się swobodą jazdy.

Jak powiedział Christopher: „Jest to przyszłościowy projekt, mający na celu dostarczenie użytkownikowi korzyści i wysokich osiągów. Gdy funkcjonalność i wygoda spotykają się w jednym projekcie, to jest on zdecydowanie przeznaczony dla wszystkich".

„JOY LIFE ON" stawia na czerpanie radości z życia. Co ważniejsze, docenia przekształcanie radosnego życia w produktywność i „stawanie się panem własnego losu". W zakresie koncepcji projektowej marka GWM zawsze kładła nacisk na „przełomową innowację". Pod względem emocjonalnym i kulturowym GWM kieruje się zasadą koncentracji na użytkowniku, umożliwiając pojazdom stanie się częścią ich życia i wnoszenie do niego wartości. W przyszłości, przestrzegając podejścia opartego na międzynarodowej budowie samochodów, GWM będzie wytwarzać jeszcze więcej produktów o najwyższej wydajności charakteryzujących się zarówno doskonałym wyglądem, jak i bogatymi wrażeniami z jazdy.

