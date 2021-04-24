HAVAL JOLION -- законодатель моды в категории SUV -- представлен на автосалоне в Шанхае 2021

HAVAL JOLION — новейшая модель для водителей всего мира. Эта модель отличается стильным и динамичным дизайном. В ее изящной и заостренной лобовой части особо выделяется классическая хромированная решетка ячеистого типа, а комбинированные светодиодные головные фары копьевидной формы создают визуальное ощущение целостности и мощи. Отличительной чертой оформления салона является горизонтальная конструкция центральной консоли. Автомобиль имеет колесную базу 2700 мм и просторную заднюю часть салона с элементами фешенебельности и авангарда.

Кроме того, она выделяется на общем фоне самыми современными технологиями. Ее функция беспроводной зарядки может в значительной мере избавлять пользователей от лишних забот. Полнофункциональная автоматическая парковка облегчает процесс постановки автомобиля на стоянку. Интеллектуальный сенсорный экран с диагональю 12,3 дюйма, интеллектуальная полноцветная индикация показаний приборов на ветровом стекле (HUD), система дистанционной идентификации ключей, 360-градусное панорамное изображение и другие интеллектуальные компоненты обеспечивают более удобное и комфортабельное интеллектуальное управление автомобилем. Кроме того, интеллектуальная функция обеспечения крейсерских режимов и система автоматического аварийного торможения (AEB) с панорамным распознаванием помогают водителям легко справляться с различными дорожными ситуациями, повышая вместе с этим безопасность вождения.

Модель JOLION, оснащенная силовой установкой с двигателем 1.5T и коробкой передач 7DCT 2-го поколения с «мокрым» сцеплением, имеет турбонаддув, высокий коэффициент устойчивости при опрокидывании, цельноалюминиевый цилиндр и другие технологии. Максимальная мощность двигателя составляет 110 кВт, максимальный крутящий момент — 220 Н·м. Кроме того, она снабжается первоклассным электроусилителем руля и имеет три режима освещения, что делает ее комфортабельной и в то же время спортивной. Электронное переключение передач обеспечивает дополнительное удобство в управлении и создает полное ощущение научно-технического совершенства. Она имеет четыре режима вождения, а именно стандартный, спортивный, экономичный и снежный, что облегчает задачу водителя в различных дорожных условиях. Конкретные комплектации данной модели, предлагаемые в различных странах, будут окончательно объявлены позднее.

Благодаря глобализированной высокоинтеллектуальной модульной платформе L.E.M.O.N., на базе которой создана эта модель марки HAVAL, компания обеспечила соответствие JOLION современным требованиям безопасности, надежности, качества и другим стандартам при высоких технических характеристиках с самого начала проектирования. Весь автомобиль и его компоненты прошли всесторонние процедуры контроля, что гарантирует его эксплуатационные качества и технологическое оснащение на уровне передовых международных стандартов.

Выход модели JOLION на мировой рынок способствует дальнейшему обогащению ассортимента продукции GWM. Это служит важным элементом стратегии глобализации GWM, стимулирующим продвижение ее продукции по всему миру и укрепляющим имидж бренда.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1494925/Image1.jpg

SOURCE HAVAL