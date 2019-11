Haval verbündet sich mit sozialen Riesen, enthüllt neues Modelljahr 2020 für F7 und F7x Performance Edition

„Egal, ob es um Trends bei Globalisierung, 5G oder KI geht – Havals Zukunft bietet enormes Wachstumspotenzial. Die einzigen Grenzen werden durch unsere Vorstellungskraft gesteckt", sagte Wen Fei, Deputy General Manager von Great Wall Motor. „Haval wird unsere Vision weiterführen, ‚Autos mit Herz' hervorzubringen. Wir machen uns die neuesten Trends zunutze und wollen die Erwartungen von Kunden auf der ganzen Welt übertreffen."

Havals Global Social Strategic Alliance verfolgt das Ziel, mit maßgeblichen Trends in Technologie, Big Data und Globalisierung Schritt zu halten. Was die moderne Technik angeht, plant Haval die Integration branchenführender 5G- und KI-Technologien in seine neuen Modelle. Derweil will der Autobauer Big Data aus sozialen Plattformen und Fahrverhalten nutzen, um das Fahrerlebnis angenehmer und komfortabler zu machen. Und nicht zuletzt wird Haval globale soziale Plattformen und Technologien integrieren, um Fahrspaß und soziale Vernetzung zu kombinieren. Haval hat bei der Entwicklung der neuen SUV-Generation das Augenmerk auf Trends bei Technologie und Konsumverhalten gelegt.

Nach dem durchschlagenden Verkaufserfolg seit der Markteinführung hat Haval seine Bestseller Haval F7 SUV und Haval F7x Performance Edition SUV mit verbesserter intelligenter Technologie und integrierten sozialen Plattformen aufgewertet, um den wachsenden Ansprüchen jugendlicher Fahrer gerecht zu werden. Am 7. November war Verkaufsstart des Haval F7x in Russland, nachdem die Vorgängermodelle Anfang des Jahres Premiere feierten. Russland spielt eine bedeutende Rolle in Havals Globalisierungsstrategie. Der Markterfolg in Russland ist ein Stützpfeiler der globalen Expansion des Autobauers.

Der Haval F7 wird als „AI Smart Social SUV" vermarktet. Es ist das erste wirklich globale Fahrzeugmodell, das von einer chinesischen Marke entwickelt wurde, und setzt den Maßstab für die Globalisierung chinesischer SUVs. Der Haval F7 ist Chinas erstes im Ausland gefertigtes und verkauftes Fahrzeugmodell. Im Juni feierte das neue Werk Tula des Autobauers den ersten erfolgreichen Produktionslauf. Seit seinem russischen Debut vor gerade einmal vier Monaten hat sich der SUV zum bestverkauften chinesischen Fahrzeugmodell in Russland entwickelt und trägt 40 % zu Havals Exporterlösen aus der F-Serie bei. Darüber hinaus ist der Haval F7 beim regionalen Verkaufserfolg von Great Wall Motor nicht wegzudenken: Mit Stand September 2019 ist der Gesamtabsatz auf dem russischen Markt im Jahresvergleich um 452 % gestiegen.

Informationen zu Haval SUV

Haval SUV gehört zu Great Wall Motor Company Limited (OTCPink: GWLLF) und ist die führende chinesische SUV-Marke und ein schnell wachsender globaler SUV-Bauer. Haval ist seit 2013 eine eigenständige Firma und belegte laut Brand Finance Auto & Tyres 2017 bei den wertvollsten SUV-Marken den 2. Platz und laut Brand Finance Auto & Tyres 2018 bei den 100 wertvollsten Automobilmarken der Welt den 16. Platz.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.haval-global.com/

