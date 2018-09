Havas Health & You designa al veterano John Hackney director ejecutivo de la Unión Europea

NUEVA YORK, 5 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Havas Health & You (HH&Y), la red de salud y bienestar centrada en promocionar decisiones de vida sana en todo el espectro de la salud, ha anunciado hoy que John Hackney ha sido designado como su director ejecutivo de la UE. Supervisará las amplias agencias de Havas Health & You de la Unión Europea.

Hackney, que tiene más de 30 años de experiencia en el sector publicitario y comunicaciones de marketing para salud, ha dirigido cuentas regionales y multinacionales y ha gestionado compañías en algunos de los grupos de comunicaciones más grandes y exitosos del mundo, incluidas redes de agencias globales como McCann Health y Young & Rubicam.

"No podríamos pedir una persona más dinámica para la supervisión de las agencias en la UE", comentó Donna Murphy, directora global de Havas Health & You. "John ha trabajado con algunas de las mayores marcas mundiales - Coca-Cola, Unilever, Johnson & Johnson, Diageo, Bacardí y Pfizer - y ha destacado por desarrollar equipos integrados, lo que se incorporaría a nuestra cultura de #together. Estamos ansiosos por comprobar como utiliza su experiencia con nosotros y nuestros clientes en Europa".

Hackney estará ubicado en Londres y estará bajo el mando de Murphy.

"Estaba convencido que mi próximo cambio profesional marcaría el principio de mi carrera pop global", comentó Hackney, que ha tocado la guitarra en varios grupos de rock en gira durante años. "Pero a mis hijas adolescentes no les convencía, de modo que la siguiente mejor opción es ascender a director ejecutivo europeo de Havas Health & You. Desde que Havas Health renombró su imagen a Havas Health & You, combinando sus ofertas de salud y bienestar y sus agencias de todo el mundo, mi experiencia única seguirá uniendo salud y bienestar. También llevaré la guitarra a la oficina de cuando en cuando".

Hackney ha acumulado una experiencia significativa en salud y bienestar en el sector público/del consumo, trabajando en la campaña de prevención de SIDA de Durex, con Johnson & Johnson en cuidado oral y de heridas, con Unilever en cuidado de la piel y comidas funcionales, y con otras marcas en el sector de la tos y los resfriados, y el cuidado del bebé. En 2013, vendió Refreshed Wellbeing, una agencia de asistencia sanitaria digital que había cofundado. Dicha agencia se había convertido en la agencia independiente de asistencia sanitaria/farmacéutica de mayor crecimiento y más galardonada de Europa. Bajo su liderazgo desde 2014, McCann Health Londres obtuvo el reconocimiento creativo con los premios Leones de Cannes y Clio. Además, fue la agencia de redes sanitarias de mayor crecimiento de Reino Unido.

Para más información sobre Havas Health & You, visite HavasHealthandYou.com.

Acerca de Havas Health & You



Havas Health & You une Havas Life, Health4Brands (H4B), Lynx, Havas Life PR y Havas Health Plus, redes de salud y comunicaciones de propiedad entera, con el departamento de salud del consumidor y las prácticas del Havas Creative Group. Su enfoque centrado en el cliente cuenta con el talento, la tenacidad y la tecnología que las compañías de salud y bienestar, las marcas y la gente necesitan para prosperar en el mundo de hoy en día. Para más información, vaya a www.HavasHealthandYou.com.

