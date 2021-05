Hawaï est en tête de liste des destinations immobilières mondiales pour les acheteurs de luxe, selon Luxury Portfolio International

C'est la destination la plus populaire, les États-Unis continentaux (8 %), la France (6 %), la Chine (6 %), la Nouvelle-Zélande (5 %), le Mexique (4 %), la Grèce (3 %) et le Canada (3 %) complétant le palmarès des destinations mondiales.

D'un point de vue régional, Hawaï étant exponentiellement la destination la plus désirée, les États-Unis, les Amériques et les Caraïbes représentent 37 % de l'intérêt des acheteurs internationaux, suivis par l'Europe et le Moyen-Orient (29 %) et l'Asie (18 %).

Mickey Alam Khan, président de Luxury Portfolio International, a déclaré : « Hawaï est en tête de liste des achats de biens immobiliers internationaux. Notre rapport montre que les acheteurs fortunés s'intéressent aux régions qui répondent à leurs besoins : des divertissements de qualité ainsi que des opportunités d'investissement et un enrichissement du style de vie. »

La nouvelle étude montre que la dépense médiane prévue par les acheteurs de luxe pour leur prochaine maison est de 2,75 millions de dollars, 28 % d'entre eux dépensant plus de 5 millions de dollars américains. La première raison d'acheter à l'étranger est une meilleure qualité de vie (75 %), suivie par le potentiel d'investissement que représente la possession d'une propriété dans le pays choisi (69 %). Plus de la moitié (58 %) optent pour des lieux qui offrent une flexibilité dont ils ne bénéficient pas actuellement, comme la propriété foncière ou un second passeport.

L'étude a révélé que la proximité des quartiers de la ville ou du village est moins importante pour les acheteurs internationaux de maisons de luxe. Ces consommateurs sont surtout intéressés par des maisons proches de la nature, au bord de l'océan ou dans un centre de villégiature, la vue sur un lac ou une rivière étant considérée comme la plus attrayante.

La liste de souhaits des acheteurs internationaux de maisons de luxe pour leur nouvelle maison correspond aux besoins modernes de travailler, vivre et jouer à la maison, accentués par la pandémie des 12 derniers mois. En tête de liste, on trouve une excellente vitesse du haut débit et beaucoup d'espace, ainsi que des installations de loisirs et de divertissement de bonne qualité.

Les biens d'investissement figurent parmi les raisons les plus populaires pour l'achat d'une maison (27 %), ainsi que les résidences de vacances. Les acheteurs ont également indiqué qu'ils étaient surtout intéressés par une résidence unifamiliale relativement récente, construite de préférence au cours des cinq dernières années.

Communiqué de presse complet ici : https://www.luxuryportfolio.com/press

Le rapport complet est disponible ici : https://www.luxuryportfolio.com/reports

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1519252/Kauai_Estate.jpg

SOURCE Luxury Portfolio International (LPI)