Hayashibara (Grupo NAGASE) ofrece soluciones que podrían reducir el desperdicio de alimentos en la hostelería en EE. UU.

- Hayashibara, miembro del Grupo NAGASE, ofrece soluciones potenciales para reducir el desperdicio en las industrias de servicios de alimentos en América del Norte

OKAYAMA, Japón, 19 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Hayashibara Co., Ltd. de Okayama, una subsidiaria de NAGASE & Co., Ltd., realizó un taller los días 18 y 20 de noviembre en representación de Nagase Food Ingredients en el Instituto Culinario de America (CIA, por sus siglas en inglés) en Copia, en Napa, (California, EE. UU.). Doce prominentes chefs norteamericanos, expertos en servicios de alimentos e I + D, se unieron para apreciar las cocinas globales y aprender nuevas habilidades y técnicas para mejorar sus operaciones de servicios de alimentos.

El taller mostró muchas aplicaciones de TREHA (R) (trehalosa), un ingrediente alimentario a base de plantas con las sorprendentes funcionalidades naturales de extender la frescura de los alimentos (a continuación, se muestran ejemplos). TREHA se deriva del almidón y está designado por GRAS, sin OGM y con certificación Kosher y Halal.

Detalles de la aplicación: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104815/201912134759/_prw_PA1fl_8eI2GXkr.pdf

Dos chefs invitados demostraron varias aplicaciones en platos japoneses: sushi, tempura y tofu, así como en confiterías occidentales, tarta de queso y crema de matcha brulee. Compartieron su experiencia y asesoramiento, incluidos los beneficios en la reducción del desperdicio de alimentos, los costos de operación y el mantenimiento de la frescura y la excelente calidad de los alimentos para sus consumidores.

Después de aprender las funcionalidades únicas de TREHA, cada uno de los chefs aplicó sus nuevos conocimientos en la creación de su propia receta. Durante esos tres días, se presentaron más de 25 platos diferentes y se creó una discusión emocionante sobre la efectividad y el uso de TREHA.

Además, con respecto a las contribuciones hacia dos de los ODS de la ONU: (2) Hambre Cero y (12) Consumo y Producción Responsables, los chefs asistentes aprendieron sobre cómo el uso de nuevos ingredientes alimentarios puede tener un enorme impacto en la sostenibilidad en América del Norte y globalmente.

En las operaciones de servicio de alimentos a gran escala, donde se preparan enormes cantidades de alimentos (banquetes, catering para vuelos y cruceros), es un desafío mantener una alta calidad de frescura, especialmente en las líneas de buffet y en la producción en masa donde los alimentos se pueden almacenar antes de ser servidos. Los chefs estaban muy entusiasmados de saber cómo se puede aplicar TREHA para preservar la frescura por más tiempo tanto en aplicaciones de alimentos frescos como congelados.

El taller brindó soluciones potenciales a los problemas alimentarios mundiales al utilizar las funcionalidades únicas de TREHA, como extender la vida útil de los alimentos, mantener la frescura por más tiempo, especialmente las verduras y frutas frescas, y mejorar la calidad en una variedad de alimentos.

La chef Barbara Alexander, moderadora del evento y ex chef ejecutiva de la CIA, quedó fascinada al ver que una ensalada preparada el día anterior se había mantenido tan fresca y crujiente después de más de 12 horas. Esto demostró la capacidad natural de TREHA para evitar que las verduras se debiliten y preservar la textura crujiente durante un período de tiempo más largo. Además, uno de los chefs probó TREHA con pollo asado, y los chefs asistentes se sorprendieron de la diferencia en jugosidad y la hermosa piel de color dorado.

Por favor, visite:

https://www.nagase-foods.com/treha/

*Entrevista con la chef Barbara Alexander

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Vj7bOZPXM0U

Desde una perspectiva educativa, Nagase Food Ingredients se compromete a proporcionar información útil a las industrias mundiales de servicios de alimentos.

Sitio web oficial: https://www.hayashibara.co.jp/data/en/

SOURCE Hayashibara Co., Ltd.