Hayashibara, membre du NAGASE Group, offre des solutions potentielles pour réduire les gaspillages dans les secteurs des services alimentaires d'Amérique du Nord

OKAYAMA, Japon, 20 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Hayashibara Co., Ltd. d'Okayama, une filiale de NAGASE & Co., Ltd., a organisé un atelier du 18 au 20 novembre au Culinary Institute of America (CIA) à Copia, Napa, Californie, aux États-Unis en tant que Nagase Food Ingredients. Douze grands chefs cuisiniers nord-américains experts en restauration et R&D se sont réunis pour apprécier des gastronomies mondiales et acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles techniques afin d'optimiser leurs opérations de restauration.

L'atelier a présenté de nombreuses applications de TREHA (R) (tréhalose), un ingrédient alimentaire à base de plantes doté de caractéristiques naturelles étonnantes de prolongation de la fraîcheur des produits alimentaires (des exemples sont donnés ci-dessous). TREHA est dérivé de la fécule et est désigné GRAS (généralement reconnu comme sûr), non-OGM, et certifié Kasher et Halal.

Détails sur l'application : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104815/201912134759/_prw_PA1fl_8eI2GXkr.pdf

Deux chefs invités ont démontré plusieurs applications dans des plats japonais --sushi, tempura et tofu--ainsi que dans des confiseries occidentales, un gâteau au fromage et une crème brulée matcha. Ils ont partagé leur expérience et leurs conseils, évoquant notamment ses avantages en termes de réduction des gaspillages alimentaires et des frais d'exploitation, et de maintien de la fraîcheur et de la qualité exceptionnelle des aliments pour leurs clients.

Après avoir découvert les caractéristiques uniques de TREHA, chaque chef a appliqué ses propres connaissances à la création de sa propre recette. En trois jours, plus de 25 plats différents ont été présentés sur la table et ont provoqué une discussion passionnante au sujet de l'efficacité et de l'utilisation de TREHA.

En outre, pour ce qui est des contributions envers deux des Objectifs du développement durable des Nations-Unies--(2) Zéro Faim et (12) Consommation et production responsables--, les chefs présents ont appris comment utiliser de nouveaux ingrédients alimentaires dont l'impact en termes de durabilité est énorme à l'échelle nord-américaine et mondiale.

Dans les opérations de restauration à grande échelle où des quantités énormes de nourriture sont préparées (banquets, restauration aérienne et de croisière), il est difficile de maintenir une fraîcheur optimale--en particulier dans les buffets et dans la production en masse où les aliments peuvent être mis de côté avant d'être servis. Les chefs ont été très intéressés d'apprendre comment TREHA peut être appliqué pour prolonger la fraîcheur dans les applications de produits alimentaires frais et congelés.

L'atelier a proposé des solutions potentielles aux problèmes alimentaires mondiaux en utilisant les caractéristiques uniques de TREHA telles que la prolongation de la durée de conservation des produits alimentaires, le maintien prolongé de la fraîcheur, notamment celle des légumes et des fruits, et l'amélioration de la qualité de divers produits alimentaires.

La modératrice, Barbara Alexander, ancien chef exécutif du CIA, était fascinée de constater qu'une salade préparée la veille était aussi fraîche et craquante plus de 12 heures plus tard. Ceci a démontré la capacité naturelle de TREHA à éviter que les légumes ne se gâtent et à maintenir une texture croquante plus longtemps. Une des chefs a également essayé TREHA sur un poulet rôti et les chefs présents ont été étonnés de constater à quel point il était succulent et comme sa peau était dorée.

Veuillez consulter :

https://www.nagase-foods.com/treha/

*L'interview avec le chef Barbara Alexander

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Vj7bOZPXM0U

Sur le plan éducatif, Nagase Food Ingredients a pour mission de fournir des informations utiles aux industries mondiales des services alimentaires.

Site Web officiel : https://www.hayashibara.co.jp/data/en/

