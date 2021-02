Haz la mejor promesa a tu pareja en 2021 con un vídeo el día de San Valentín de Zepp

ExerSense™ mejora los smartwatches de Zepp con reconocimiento de deporte inteligente

SAN FRANCISCO, 13 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Zepp, una marca de gestión de salud digital y ponibles de grado profesional, lanzó la versión animada de Measurements of Attraction , que ilustra los indicadores clave de atracción que pueden percibirse cuando las personas se ven por primera vez. Asimismo, el vídeo del Día de San Valentín de Zepp, Health is the Best Promise , está previsto que se lance hoy a través del canal oficial de YouTube de Zepp.