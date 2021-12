HB Antwerp kündigt die Markteinführung von Signum an - Die erste Luxusmarke, die im Metaversum geboren wurde - Mit Ausgabe von NFT

Signum wird die physische und die digitale Welt in der Diamantenindustrie verbinden

ANTWERPEN, Belgien, 20. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- HB Antwerp, das Diamanten-Start-up, ist stolz darauf, die Freigabe der ersten Luxusmarke bekannt zu geben, die von der Natur geschaffen und im Metaversum geboren wurde: Signum.

Signum ist eine erlebnisorientierte Diamantenmarke, die sich an eine neue Generation von Luxuskonsumenten richtet, die Wert auf Selbstdarstellung, Transparenz und Nachhaltigkeit legen. Signum nutzt sein einzigartiges Geschäftsmodell und die Blockchain-Technologie, um physisches und digitales Diamanteneigentum zu verknüpfen und zu einer einzigen Gemeinschaft zu verschmelzen. Signum möchte seine Gemeinschaft dazu befähigen:

Mitgestalter und Designer von physisch geschliffenen Diamanten zu sein, die fachmännisch aus natürlichen Rohdiamanten geschliffen werden;

in Produkte zu investieren, die ihren Wert über Non-Fungible Token (NFT) halten; und

durch die wirtschaftlichen und sozialen Investitionen von Signum im Herkunftsland eines jeden Diamanten einen positiven Einfluss auf das Leben von Millionen Menschen in Afrika zu haben.

Um die Gründung der Marke und ihren doppelten digitalen und physischen Ursprung zu feiern, hat Signum in Zusammenarbeit mit der NFT-Gemeinschaft Next Decade eine erste Produktserie mit von Diamanten inspirierten NFT entwickelt.

BunsLandxSignum ist eine Sammlung von 12 „metarauen" Diamant-NFT. Jeder stellt einen bestimmten Rohdiamanten dar und spiegelt die einzigartige Zusammensetzung des Steins und das zukünftige Potenzial für die Umwandlung in mehrere „metapolierte" Diamanten wider. Die Käufer erhalten Zugang zu zukünftigen NFT-Drops und werden Mitglied der exklusiven BunsLand-Community. Die NFT können über https://store.buns.land/ erworben werden.

„Mit Signum haben wir eine neue Diamantenmarke für die Verbraucher der Zukunft geschaffen, die ein traditionsreiches Produkt mit einem unkonventionellen Ansatz verbindet. Wir betrachten Diamanten als Kunst, die in der Natur entstanden ist und von Kreativität und Innovation geprägt ist", sagte Shai de Toledo, Mitgründer von HB Antwerpen. „Durch die Erstauflage der BunsLandxSignum NFT bieten wir offene Investitionsmöglichkeiten in Rohdiamanten, während wir in eine neue Ära der Luxusgüter eintreten."

„Die Menschen werden in den kommenden Tagen immer mehr digitale Produkte konsumieren, und Signum ist eine der ersten Luxusmarken, die in diesem Bereich, dem Metaversum, innovativ tätig sind", so Alexandre Frih, Gründer, Next Decade. „Wir sind stolz darauf, Signum mit BunsLand einen erfolgreichen Einstieg in dieses digitale Zeitalter zu ermöglichen."

Informationen zu Signum

Signum ist eine Luxusmarke, die physische und digitale Diamanten verbindet. Signum gibt Konsumenten die Möglichkeit, gemeinsam einen Diamanten in der Form zu kreieren, in der sie sich selbst am besten ausdrücken können, angefangen bei einem natürlichen Rohdiamanten. Durch sein einzigartiges Geschäftsmodell und den Einsatz der Blockchain-Technologie befreit Signum seine Kunden von den Beschränkungen, Konventionen und Erwartungen, die beim traditionellen Diamantenkauf bestehen, und fördert stattdessen die Kreativität für ein wirklich individuelles Erlebnis.

Informationen zu HB Antwerp

HB Antwerp ist ein Diamantenunternehmen mit Sitz in Antwerpen, das sich auf die technologiegestützte Beschaffung, Analyse, das Schleifen und Polieren von Diamanten konzentriert. HB wendet eine innovative Methode an, um die Komplexität und die Herausforderungen der globalen Diamantenlieferkette zu vereinfachen und die Transparenz zu erhöhen. HB Antwerp authentifiziert jede Stufe seiner Wertschöpfungskette mit Hilfe seiner eigenen einzigartigen Blockchain- und Rückverfolgbarkeitstechnologien.

