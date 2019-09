HCT Group, principal fornecedor de serviços completos do setor de beleza, adquiriu oficialmente 100% da HCT Kent Packaging Ltd.

LOS ANGELES, 4 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O HCT Group adquiriu oficialmente 100% da HCT Kent Packaging Ltd. em 2 de julho de 2019. As duas empresas trabalhavam em parceria há mais de 13 anos e o HCT Group está entusiasmado em assumir a propriedade integral dos 47.000 m2 da fábrica chinesa. A HCT Kent foi fundada em 2006 pela HCT juntamente com Kent Lee. A fábrica da HCT Kent possui atualmente uma linha de montagem totalmente automatizada e é especializada em moldagem por injeção de plástico, moldagem por extrusão e sopro (extrusion blow molding – EBM) e por injeção e sopro (injection blow molding - IBM).

Jenny Hsu, diretor de estratégia do HCT Group, disse: "Essa compra nos permite fundir ainda mais nossas capacidade de inovação e design, de classe mundial, com uma fabricação totalmente integrada e feita internamente. Pretendemos duplicar a fábrica para aumentar a capacidade, e isso nos permitirá aproveitar ativamente oportunidades comerciais que não têm sido exploradas. Essa compra nos permitirá, também, expandir nossa linha de produtos e atender a novos mercados, além de continuarmos oferecendo a mesma alta qualidade e os serviços de alto nível que o HCT Group sempre forneceu e pelos quais se tornou conhecido."

Durante mais de 25 anos, o HCT Group se manteve líder mundial na fabricação de cosméticos e é o principal fornecedor de serviços completos para várias marcas renomadas do setor de beleza. A empresa trabalha com marcas de todo o mundo, e essa compra lhe permitirá aproveitar oportunidades comerciais que ainda não havia explorado, além de ajudar a empresa a entrar no mercado de produtos de beleza da China, que está em expansão.

A HCT está se preparando para um ano de muito sucesso após essa aquisição e estão gratos pelos muitos anos de trabalho e prosperidade ao lado do sr. Kent Lee.

