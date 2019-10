Hdac Technology annonce à l'occasion de la KBW 2019 son nouveau plan de développement de la Blockchain

Nicolas Jacquet, directeur du marketing de la filiale coréenne de Hdac, a présenté l'état actuel des opérations commerciales de l'entreprise et ses objectifs, notamment le plan de développement d'une nouvelle Blockchain, le plan de fonds émergents de Blockchain, des études de cas de mise en œuvre de solutions d'entreprise et les stratégies de marketing d'esport et de cotation sur les plateformes mondiales d'échanges.

Nouveau « Friday » de la Blockchain

Hdac a annoncé qu'elle a lancé le développement d'un nouveau projet de Blockchain, appelé « Friday » (vendredi). Le « Friday » de la Blockchain reposera sur le PoS, compte tenu de sa meilleure adéquation à l'écosystème de l'internet des objets (IdO). L'objectif du projet est de lancer Testnet en novembre et Mainnet pendant le premier trimestre de 2020.

Friday Consensus est un algorithme de consensus visant à un équilibre entre trois valeurs principales de plateformes décentralisées : modularité, sûreté et décentralisation. L'objectif principal est de le rendre compatible non seulement avec les services d'application décentralisée (DApp), mais aussi avec les services d'IdO et de paiement en garantissant la modularité ainsi que la rapidité de traitement tout en réalisant des fonctionnalités de contrat intelligent.

Sur le plan économique, le projet va trouver un moyen plus équitable d'indemniser davantage les détenteurs qui contribuent le plus à l'écosystème. Cette méthode évaluera le niveau global de la contribution au réseau, comme le « temps utilisable du nœud » et le taux de « proposition de bloc » au lieu de simplement mesurer le volume de participation.

Hdac a également signé un accord de collaboration avec CasperLabs, startup mondialement reconnue qui développe une Blockchain CPoS ('Correct-Proof-of-Stake', preuve de participation correcte) reposant sur Casper-CBC. Les deux sociétés sont en train de mettre au point ensemble des machines virtuelles (MV) basées sur WebAssembly afin de procurer un environnement de développement de contrat intelligent plus pratique, et elles poursuivront leur recherche collaborative sur une technologie alternative pour plateformes décentralisées.

PoC avec Hyundai Motor Group

Pour mettre en évidence l'expansion de sa prestation de Blockchain pour entreprises dans les secteurs public et privé, Hdac a fourni des détails sur le récent PoC ('Proof-of-Concept', preuve de concept) mené avec le Centre de recherche et développement sur l'ingénierie de la fabrication de Hyundai Motor Company. Dans le cadre de son effort d'innovation, la Société travaille actuellement sur de nouvelles technologies, en particulier sur un projet reposant sur une Blockchain pour garantir l'irréversibilité, la sûreté et l'intégrité des données produites par les installations de production.

Entre mai et août dernier, les deux organisations ont terminé avec succès le PoC de « l'historique de production basée sur la Blockchain et la technologie de gestion des données sur la qualité des produits » en développant des technologies / solutions apparentées : connexion entre logiciel médiateur de commande de dispositif et réseau de Blockchain ; BCApp ('BlockChain Application', application de Blockchain) pour ajout / élimination d'installation de traitement et surveillance des données de traitement ; et algorithme d'analyse de statut en temps réel par suivi des journaux de Blockchain.

À partir de ces réalisations du PoC, Hdac élargira la portée de sa collaboration avec le Centre de recherche et développement sur l'ingénierie de la fabrication de Hyundai Motor Company afin d'utiliser davantage la Blockchain. De plus, selon Hdac, il y aura un autre PoC avec une entreprise de construction du groupe Hyundai dans le but de combiner la technologie de la Blockchain avec une plateforme ouverte de services pour maison intelligente.

Parrainage de G2 Esports

Hdac commencera également un marketing des esports ciblant les génération Y et Z, lesquels auront un rôle déterminant dans l'économie bientôt proche de la Blockchain. L'objectif est de renforcer la visibilité à l'échelle mondiale et d'attirer des consommateurs grâce à une stratégie conviviale de marketing s'adressant à la jeune génération qui est sensible aux technologies et tendances nouvelles.

Hdac a conclu à cet effet un contrat de sponsoring avec une équipe 'pro' du sport électronique, G2 Esports (« G2 »). G2 est l'une des meilleures équipes d'esport en Europe, avec neuf équipes pour chaque ligue de jeu, dont PlayerUnknown's Battleground, League of Legends et Counterstrike: Global Offensive. Avec G2, Hdac adoptera une approche marketing multidirectionnelle faisant appel à des influenceurs et des canaux médiatiques comme YouTube ou Twitch.

Cotation sur les échanges mondiaux

Hdac a tout dernièrement révélé qu'elle projette d'être cotée sur les bourses mondiales en Europe et aux États-Unis afin d'élargir son accessibilité pour les utilisateurs et de consolider son écosystème.

Hdac était jusqu'alors cotée essentiellement sur les bourses asiatiques, dont Bithum, GDAC, CoinBene et Bibox. Depuis le 30 septembre, Hdac est cotée à la bourse européenne LATOKEN, et d'ici la fin de l'année, elle sera cotée en Amérique du Nord à la Bitrrex qui est l'une des 5 premières plateformes internationales d'échanges dans le monde.

« Hdac cherche à fournir une solution d'entreprise avec une meilleure sûreté par l'intégration de la technologie de la Blockchain avec l'IdO, les mégadonnées et le nuage, lesquels constituent les forces motrices de l'ère de la quatrième révolution industrielle. Avec le développement d'une nouvelle Blockchain, Hdac sera réformée en plateforme de Blockchain ayant une meilleure optimisation pour l'environnement et les services de paiement de l'IdO », a commenté Dae Sun Chung, fondateur de Hdac.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1003270/Hdac_Technology.jpg

SOURCE Hdac Technology AG Korea Branch