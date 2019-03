Hdac Technology annonce sa stratégie commerciale et la feuille de route technologique

Hdac Technology est une société technologique dans le cadre du projet de blockchain « Hdac ». Hdac est une plateforme de blockchain hybride qui intègre des blockchains publiques et privées et qui est conçue comme une architecture d'entreprise pour traiter divers besoins du secteur.

Hdac Technology a annoncé son projet de terminer le développement du SDK et de l'API au premier trimestre pour bâtir un environnement de développement de solutions d'entreprise et le cadre d'applications. Spécifiquement, Hdac utilisera l'approche DevOps pour permettre un développement, une mise en place, des tests et une distribution rapides et simples de l'infrastructure de blockchain fondée sur Hdac.

Moon-Ok Cho, le directeur technique, a déclaré : « Notre objectif est d'aider les entreprises à mettre en place et exploiter simplement leurs propres services fondés sur la blockchain en leur fournissant une solution BaaS (Blockchain-as-a-Service, ou blockchain à la demande). Nous examinons actuellement la coopération avec un prestataire de services cloud de renommée mondiale afin de fournir la meilleure qualité de service de blockchain d'entreprise et d'acquérir un avantage compétitif sur le marché mondial. »

« La solution de blockchain d'entreprise Hdac peut être appliquée à plusieurs domaines, et notamment la construction, l'immobilier, la fabrication, la finance et la vente au détail. Jusqu'à présent, nous avons achevé deux projets PoC (validation de principe) en plus de HERIOT, une solution de maison intelligente convergée blockchain/IdO que nous avons déjà lancé, et nous espérons remporter plus de quatre projets réels lors du premier semestre de l'année », a-t-il expliqué.

L'activité FinTech de Hdac Technology est réalisée dans le cadre de HYUNDAI PAY, et vise à fournir des services pratiques de paiements quotidiens en cryptodevises. HYUNDAI PAY est une entreprise coréenne dont le PDG de Hdac Technology, Michael Yoon, et son directeur technique, Moon-Ok Cho, en sont respectivement le PDG et le directeur de la stratégie.

Le cœur de l'activité FinTech est le service de paiement de points prépayés. Avec le service, les clients peuvent acheter de la monnaie électronique prépayée appelée « H Point » (tentative) avec « Hdac Coin » (pièce de monnaie Hdac) et l'utiliser pour les transferts, les paiements électroniques dans les boutiques franchisées en ligne/hors ligne, le paiement par code QR dans les boutiques de vente au détail et le paiement des factures des services publics pour le service de maison intelligente. Le directeur technique Moon-Ok Cho prévoit également de faire évoluer la « H Point » en une pièce de monnaie stable dans le futur.

Le service Real Estate P2P sélectionne avec soin les actifs immobiliers dignes d'investissement et fournit aux investisseurs des profits. En particulier, il vise à fournir une plateforme P2P basée sur la blockchain qui est reliée au service de points prépayés, permettant une gestion pratique des actifs immobiliers et le réinvestissement dans diverses formes d'actifs. Il est prévu d'étendre le service en un service financier P2P total en élargissant le spectre des actifs à la cryptodevise et plus encore.

En ce qui concerne le secteur de la blockchain publique, le développement de Bridge Node qui relie Hdac MainNet et le réseau principal d'un partenaire DApp a été complété. Il sera lancé au plus tôt à la fin du mois de mars, après les tests et la vérification de l'intégration interne. « Hdac Contract » basé sur Bridge Node est conçu pour fournir un service DApp qui peut émettre des jetons et être appliqué à divers environnements industriels.

Michael Yoon, le PDG de Hdac Technology, a déclaré : « Hdac Technology fournira tous les types de services liés à la blockchain pour mieux aider les clients à l'ère de la 4e révolution industrielle en intégrant les technologies à venir comme l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, les mégadonnées et la FinTech. » Il a également ajouté : « Nous dialoguons avec une équipe de spécialistes de la blockchain de renommée mondiale pour moderniser l'algorithme ePoW actuel en un nouveau protocole de blockchain qui convient à la nouvelle ère. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/834811/Michael_Yun__CEO_of_Hdac_Technology_and_HYUNDAI_PAY.jpg

SOURCE Hdac Technology