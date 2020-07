HDR Global Trading anuncia nova estrutura de holding, a 100x Group

MAHE, Seychelles, 15 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A HDR Global Trading Limited ("HDR"), empresa por trás da BitMEX, importante plataforma de negociação de derivativos de moeda criptográfica, anuncia a criação de uma nova empresa de estrutura de holding, a 100x.

Com base no sucesso da BitMEX, a 100x, nova empresa de estrutura de holding, perseguirá uma visão mais ampla para transformar o sistema financeiro digital moderno em um sistema que seja inclusivo e capacitado. A 100x se tornará a estrutura de holding da HDR e de todos os seus outros ativos, incluindo a plataforma BitMEX.

Esta nova estrutura proporciona ao grupo mais liberdade para explorar, cultivar e perseguir novas oportunidades e investimentos, ao mesmo tempo em que se empenha em melhorar a posição de liderança da BitMEX no mercado de câmbio de criptomoedas. A plataforma BitMEX, a marca e a estrutura legal permanecem inalteradas e o grupo continuará a investir no crescimento da plataforma BitMEX.

A equipe por trás da BitMEX criou o XBTUSD Perpetual Swap, que se tornou o produto de moeda criptográfica mais comercializado de todos os tempos. O grupo emprega atualmente mais de 200 pessoas globalmente, incluindo uma equipe de liderança mundial de desenvolvedores, engenheiros, especialistas em produtos financeiros e especialistas em conformidade.

Arthur Hayes, cofundador e CEO da 100x, declarou: "Os serviços financeiros desempenham um papel crucial em nossa vida cotidiana e na economia global. No entanto, nesta era digital, os serviços financeiros continuam a ser demasiadamente lentos e complicados de transformar. Estamos tentando modificar a situação e transformar o sistema financeiro digital moderno em um sistema mais inclusivo, e capacitado".

A 100x Group é liderada pelos fundadores da HDR, Arthur Hayes, Ben Delo e Sam Reed. O Dr. David Wong, recentemente nomeado como presidente não executivo, também se juntou a eles.

O Dr. David Wong, presidente não executivo da 100x, acrescentou: "A BitMEX continua a ser fundamental para o sucesso contínuo do nosso negócio, e continuaremos a investir na plataforma para manter e melhorar nossa posição de liderança. Mas nossas ambições não ficam por aí. Com o conhecimento, a experiência e os recursos da 100x, temos grande confiança na nossa capacidade de produzir um impacto positivo e duradouro no desenvolvimento do ecossistema financeiro digital do futuro".

Sobre a 100x Group

A 100x Group explora, cultiva e procura oportunidades e investimentos, como parte da sua missão de transformar o sistema financeiro digital moderno em um sistema que seja inclusivo e capacitado. A empresa foi criada pelos fundadores da HDR Global Trading, empresa por trás da BitMEX, plataforma de negociação de derivativos de moeda criptográfica.

