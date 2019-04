Heal The Bay anuncia su calendario de eventos del Mes de la Tierra

SANTA MONICA, California, 5 de abril de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El grupo ambiental sin fines de lucro Heal the Bay anuncia su calendario de actividades del Mes de la Tierra, con eventos prácticos y oportunidades de voluntariado que se llevarán a cabo en el condado de Los Ángeles durante todo el mes de abril. La serie de eventos del Mes de la Tierra propone celebrar, proteger y mejorar nuestros vecindarios, aguas costeras, ríos, arroyos y playas del condado de Los Ángeles. Heal the Bay prevé la participación de miles de personas a lo largo del mes. Individuos, familias, escuelas, negocios y organizaciones comunitarias están invitados a asistir a los eventos que se describen a continuación. No se requiere ningún entrenamiento especial o experiencia. Se recomienda inscribirse con antelación en el sitio healthebay.org/earthmonth

Además de la serie de eventos del Mes de la Tierra, Heal the Bay está pidiendo a los californianos que reduzcan la contaminación plástica tomando la promesa Plastic Pledge y firmando la petición Plastic Petition en apoyo de la Ley Estatal 54 y la Ley de la Asamblea 1080, conocidas formalmente como las California Circular Economy and Plastic Pollution Reduction Acts (Leyes de Economía Circular y Reducción de la Contaminación Plástica de California).

Orientación de voluntarios en el acuario de Heal the Bay, debajo del muelle Santa Monica Pier

Lunes, 8 de abril, 6:30 p.m. - 8:30 p.m.

Heal the Bay organizará una orientación especial para voluntarios durante el Mes de la Tierra para hablar sobre las oportunidades de colaboración y las iniciativas políticas. Esta orientación es ideal para aquellos que sienten curiosidad acerca de los programas locales de voluntariado, pero no están seguros de cuál es el que mejor se adapta a sus necesidades.

Free Cone Day en Ben & Jerry's Venice Beach

Martes, 9 de abril, mediodía - 8 p.m.

Heal the Bay celebrará Free Cone Day con Ben & Jerry's Venice Beach. Se repartirán conos de helado GRATIS hasta que se agoten las existencias. Conozca a algunos de los miembros del equipo de Heal the Bay mientras visita el local de Ben & Jerry's Venice Beach, y siéntase libre de hacer una pequeña donación a Heal the Bay. Ben & Jerry's Venice Beach también comenzará a eliminar los plásticos de un solo uso en su negocio, cambiando a cucharas de madera y pajitas de papel.

Limpieza de playa al norte del muelle Santa Monica Pier

Sábado, 20 de abril, 10 a.m. - mediodía

En abril del año pasado, 1,000 voluntarios recogieron 183 libras de basura y escombros que de otra manera habrían entrado a nuestro océano. Esperamos mejorar esos totales este año durante nuestra limpieza pública masiva al norte del muelle Santa Mónica Pier. Los que participen en la limpieza recibirán entrada gratis el mismo día para el acuario de Heal the Bay, situado debajo del muelle de Santa Mónica.

Heal the Bay x Golden Road Art Pop Up Art Gallery en el Rose Room de Venice (evento para mayores de 21 años)

Sábado, 20 de abril, mediodía - 10 p.m.

Pruebe la cerveza Heal the Bay IPA y la nueva cerveza de barril Hazy Heal the Bay en nuestra 2da edición anual de Earth Day Art Gallery Pop Up con Golden Road Brewing. Golden Road Brewing, productor de la cerveza Heal the Bay IPA, será el anfitrión de la segunda edición anual de Heal the Bay Pop Up el sábado 20 de abril en The Rose Room en Venice. Golden Road Brewing comenzó a producir la cerveza Heal the Bay IPA en marzo de 2014, aportando un porcentaje de cada barril vendido para apoyar el trabajo de Heal the Bay. Visítenos para probar la cerveza Heal the Bay IPA y ver las obras de artistas locales. Los artistas del condado de Los Ángeles y las regiones cercanas pueden presentar sus obras de arte para que sean consideradas para su inclusión.

Celebración del Día de la Tierra en el acuario de Heal the Bay

Sábado, 20 de abril, 11 a.m. - 5 p.m.

El galardonado acuario de Heal the Bay, situado debajo el muelle de Santa Mónica, ha programado un día lleno de actividades divertidas para todas las edades. Las familias pueden vivir la experiencia de la Bahía de Santa Mónica y ver todos los animales que habitan la zona sin mojarse los pies. La proyección de cortometrajes, la presentación de cuentos sobre el Día de la Tierra, las presentaciones de animales en vivo, la pintura de caras y un puesto de artesanías con temas ecológicos completarán la celebración en el acuario. Además, los visitantes que caminen hasta la punta oeste del Santa Monica Pier encontrarán una estación de vida silvestre repleta de binoculares y guías para la identificación de aves.

TrashBlitz L.A. en el Río de Los Ángeles

Comienza el sábado, 20 de abril, 10 a.m. - mediodía

La inauguración de TrashBlitz L.A. comienza el 20 de abril en el Río de Los Ángeles y en las comunidades aledañas a la cuenca del río. Juntos, los voluntarios retirarán basura e identificarán las principales marcas en las etiquetas de los envases que están contaminando el río y las áreas cercanas. Los resultados de este TrashBlitz se utilizarán para apoyar políticas y estrategias locales y estatales que reduzcan los desechos. Heal the Bay es uno de los anfitriones del evento junto con 5 Gyres, Friends of the LA River, Surfrider-Long Beach/Los Angeles, Algalita, Space Center, Greenpeace, Multicultural Learning Center, The Bay Foundation, Adventures in Waste, Sierra Club, Loyola Marymount University, Tree People, Team Marine, Los Angeles Waterkeeper, Padres Pioneros, Pacoima Beautiful, Los Angeles Yacht Club, Climate Reality Project, Azul, LA Maritime Institute, Adventures in Waste, Plastic Pollution Coalition y El Nido.

City Nature Challenge en todo el condado de Los Ángeles

Viernes, 26 de abril - lunes, 29 de abril

El City Nature Challenge es un esfuerzo global para que la gente encuentre y documente la vida silvestre en las ciudades. Más de 130 ciudades de todo el mundo están compitiendo en el City Nature Challenge, ¡entre ellas Los Ángeles! Por cuarto año consecutivo, Heal the Bay está convocando a todos los habitantes del condado de Los Ángeles para que salgan a la calle y saquen fotos de cualquier planta, animal, hongo, moho mucilaginoso o cualquier otra señal de vida (excremento, pieles, rastros, conchas, carcasas) y compartan sus observaciones usando la aplicación iNaturalist. El City Nature Challenge está organizado por el Museo de Historia Natural y la Academia de Ciencias de California. Se ofrecerá entrenamiento gratuito de iNaturalist en el acuario de Heal the Bay el 13 de abril, entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m.

Contacto: Talia Walsh, Heal the Bay, 310-451-1500, extension 167; teléfono celular 310-944-5615; twalsh@healthebay.org

FUENTE Heal the Bay

