Health and Hydrogen lance l'une des premières machines d'inhalation d'hydrogène moléculaire de qualité médicale HAH-301

GURGAON, Inde, 20 décembre 2022 /PRNewswire/ -- L'inhalation d'hydrogène moléculaire est désormais largement utilisée pour ses nombreux bienfaits sur la santé, notamment la réduction de l'inflammation, l'amélioration de la fonction cellulaire et la protection contre le stress oxydatif. Health And Hydrogen vient de lancer un appareil d'inhalation d'hydrogène moléculaire de qualité médicale HAH- 301 pour permettre aux patients de bénéficier de ces avantages. Cet appareil peut fournir un débit élevé allant jusqu'à 3 litres par minute, dont 2 litres d'hydrogène et 1 litre d'oxygène, ce qui en fait l'un des premiers appareils du genre au monde. En outre, grâce à sa simplicité d'utilisation, il peut être employé dans différents contextes médicaux et de bien-être, ce qui en fait un outil puissant pour promouvoir la santé et le bien-être.

Des études ont montré que l'hydrogène moléculaire a des effets positifs sur plusieurs maladies chroniques telles que la septicémie, les lésions organiques et bien d'autres, y compris le cancer et les problèmes cardiaques. Des appareils d'inhalation d'hydrogène moléculaire ont par exemple été récemment utilisés en Chine pour l'inhalation d'oxygène et d'hydrogène afin de mieux gérer les infections au COVID-19. En outre, de nombreuses études cliniques et de laboratoire menées au cours des 8 à 10 dernières années ont démontré les effets bénéfiques du gaz dans diverses conditions, notamment les blessures sportives, les maladies respiratoires, les maladies du foie, etc. Mais il faudra quelques années avant que d'autres recherches sur les humains puissent générer des preuves qui les confirment.

« Nous nous engageons à investir des ressources dans la recherche et le développement afin de fabriquer les machines d'inhalation d'hydrogène moléculaire plus sûres et plus efficaces sur le marché. De plus, nous souhaitons populariser cette technologie auprès du plus grand nombre en collaborant avec des médecins du monde entier. Nous sommes heureux de vous annoncer que nos appareils sont désormais disponibles dans le monde entier grâce à nos partenaires logistiques mondiaux », a déclaré Arpan Talwar, cofondateur, Health And Hydrogen .

En conclusion, l'inhalation d'hydrogène moléculaire consiste en l'inhalation d'une molécule composée de deux atomes d'hydrogène collés ensemble. Cette molécule est créée en séparant le H 2 O en ses deux parties, H 2 , c'est-à-dire, l'hydrogène moléculaire et O, c'est-à-dire l'oxygène, puis en les remettant ensemble pour l'inhalation. Il est non toxique, peu coûteux, simple à administrer et se diffuse facilement dans les cellules et les tissus pour fournir ses bienfaits essentiels ; il s'agit de l'un des meilleurs anti-inflammatoires et antioxydants pour le corps humain.

