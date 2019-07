Health Catalyst anuncia el cierre de su Oferta Pública Inicial (IPO) y ejercicio total de la opción de compra de acciones adicionales por los organizadores

SALT LAKE CITY, 29 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Health Catalyst, Inc. ("Health Catalyst",Nasdaq: HCAT), proveedor líder de tecnología y servicios de datos y análisis para organizaciones de servicios de salud, anunció hoy el cierre de su oferta pública inicial por la cual se llevaron al mercado 8.050.000 acciones de su capital ordinario por un precio al público de $26,00 por acción, incluyendo el ejercicio total de la opción de los organizadores de comprar 1.050.000 acciones adicionales del capital ordinario por un total bruto de $209,3 millones, antes de la deducción de descuentos y comisiones de los organizadores y otros gastos de la oferta bajo responsabilidad de Health Catalyst. Las acciones del capital ordinario de Health Catalyst comenzaron a negociarse en The Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo "HCAT" el 25 de julio de 2019.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, y William Blair actuaron como agentes de registro conjuntos para la oferta, como representantes de los organizadores. Piper Jaffray, Evercore ISI y SVB Leerink actuaron como agentes de registro pasivos para la oferta. SunTrust Robinson Humphrey actuó como co-agente de la oferta.

La oferta se implementó solamente por medio de un prospecto. Se pueden solicitar ejemplares del prospecto final a Goldman Sachs & Co. LLC, Atención: Departamento de Prospectos, 200 West Street, New York, NY 10282, teléfono: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 o mediante correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com; a J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, teléfono 866-803-9204, o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; y también a William Blair & Company, L.L.C., Atención: Departamento de Prospectos, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, teléfono: 1-800-621-0687.

Se presentó la declaración de registro en relación con estos títulos valores ante la Comisión de Títulos Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission --SEC) de los EEUU y esta ha autorizado la emisión. Se puede acceder a la declaración de registro a través del sitio web de la SEC, www.sec.gov. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta para vender ni una solicitud de ofertas para la compra, y no tendrá lugar ninguna venta de estos títulos valores en ningún estado o jurisdicción en los cuales dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de títulos valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.

Acerca de Health Catalyst

Health Catalyst es un proveedor líder de tecnología y servicios de datos y analítica para organizaciones del sector de la salud, comprometido con su función como catalizador de mejoras masivas, mensurables y bien informadas en la atención de la salud. Sus clientes utilizan la plataforma de datos alojada en la nube, que contiene información de los registros de más de 100 millones de pacientes y abarca billones de hechos, así como su software de análisis y el conocimiento y profesionalidad de sus servicios para tomar decisiones informadas y realizar mejoras clínicas, financieras y operativas mensurables. Health Catalyst tiene la visión de un futuro en el cual todas las decisiones en la atención médica estarán basadas en la información disponible.

Contacto de Relaciones con los Inversores de Health Catalyst:

Adam Brown

Senior Vice President, Investor Relations

+1 (855) 309-6800

ir@healthcatalyst.com

Contacto para Medios de Health Catalyst:

Kristen Berry

Vice President, Public Relations

+1 (617) 234-4123

+1 (774) 573-0455 (m)

kberry@we-worldwide.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/951909/Health_Catalyst_Logo.jpg

FUENTE Health Catalyst

SOURCE Health Catalyst