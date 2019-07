Health Catalyst kondigt afsluiting aan van beursintroductie en volledige uitoefening van de optie verleend aan de inschrijvers om extra aandelen te kopen

SALT LAKE CITY, 30 juli 2019 /PRNewswire/ — Health Catalyst, Inc. ("Health Catalyst",Nasdaq: HCAT), een toonaangevende leverancier van data en analytics technologie en diensten aan gezondheidszorgorganisaties, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn beursintroductie heeft afgesloten betreffende de aanbieding van 8.050.000 gewone aandelen tegen een verkoopprijs aan het publiek van $26,00 per aandeel, met inbegrip van de volledige uitoefening door de inschrijvers van hun optie om 1.050.000 extra gewone aandelen te kopen voor een totale bruto-opbrengst van $209,3 miljoen, vóór het aftrekken van de inschrijvingskortingen en –commissies en andere door Health Catalyst te betalen aanbiedingskosten. De verhandeling van de gewone aandelen van Health Catalyst begon op de Nasdaq Global Select Market onder het symbool "HCAT" op 25 juli 2019.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan en William Blair traden op als gezamenlijke book-running managers voor de emissie als vertegenwoordigers van de inschrijvers. Piper Jaffray, Evercore ISI en SVB Leerink traden op als passieve book-running managers voor de emissie. SunTrust Robinson Humphrey trad op als co-manager voor de emissie.

De emissie werd alleen gerealiseerd door middel van een prospectus. Kopieën van het definitieve prospectus kunnen worden verkregen bij Goldman Sachs & Co. LLC, t.a.v.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefoon: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 of per e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, of telefonisch op 866-803-9204, of per e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; of William Blair & Company, L.L.C., t.a.v.: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, telefoon: 1-800-621-0687.

Een registratieverklaring met betrekking tot deze effecten is ingediend bij en van kracht verklaard door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Kopieën van de registratieverklaring zijn toegankelijk via de website van SEC op www.sec.gov. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of het verzoek om een aanbod tot aankoop, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in een staat of rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn vóór registratie of kwalificatie in overeenstemming met de effectenwetgeving van een dergelijke staat of rechtsgebied.

Over Health Catalyst

Health Catalyst is een toonaangevende leverancier van data en analytics technologie en diensten aan gezondheidszorgorganisaties, die zich inzet om een katalysator te zijn voor massale, meetbare, datagebaseerde verbeteringen in de gezondheidszorg. Zijn klanten maken gebruik van het cloudgebaseerde dataplatform — dat wordt aangedreven door gegevens uit meer dan 100 miljoen patiëntendossiers en biljoenen feiten omvat — evenals zijn analysesoftware en professionele dienstverlening om op basis van gegevens weloverwogen beslissingen te nemen en meetbare klinische, financiële en operationele verbeteringen door te voeren. Health Catalyst stelt zich een toekomst voor waarin alle beslissingen inzake gezondheidszorg zijn gebaseerd op gegevens.

Contactpersoon van Health Catalyst voor Betrekkingen met Beleggers:

Adam Brown

Senior Vice President, Investor Relations

+1 (855) 309-6800

ir@healthcatalyst.com

Mediacontactpersoon van Health Catalyst:

Kristen Berry

Vice President, Public Relations

+1 (617) 234-4123

+1 (774) 573-0455 (m)

kberry@we-worldwide.com

