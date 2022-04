Hedonova investit dans le fonds d'actifs alternatifs ALTS 1

Ce nouveau partenariat permettra aux investisseurs d'accéder à de nombreuses catégories d'actifs diversifiées

LOS ANGELES, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- Hedonova , un fonds spéculatif d'actifs alternatifs, a investi 3 millions de dollars dans le fonds ALTS 1 , le plus récent fonds de la société de gestion de placements alternatifs Alts .

Le nouveau partenariat permet aux investisseurs d'Hedonova d'accéder aux dix classes d'actifs du fonds ALTS 1, qui comprennent les objets de collection et la culture, les cryptomonnaies et les NFT, les beaux-arts, les droits musicaux, les biens immobiliers spécialisés, le vin et le whisky, et les chaussures de sport.

Hedonova est un fonds spéculatif unique qui prône l'accessibilité. Son partenariat avec ALTS 1 marque ses plus récents efforts pour rendre l'investissement pratique, accessible et diversifié. À l'heure actuelle, Hedonova offre aux investisseurs un accès à plus de douze catégories d'actifs alternatifs au moyen d'un seul fonds diversifié, qui comprend les cryptomonnaies, les NFT, l'art, les startups, l'immobilier et les actifs médias. Le fonds spéculatif compte plus de 2 000 investisseurs accrédités et 92 millions de dollars en avoirs.

Alts se concentre sur la découverte et l'investissement en matière de solutions de rechange modernes au marché boursier, et choisit méticuleusement un mélange d'actifs alternatifs modernes à l'aide de son fonds de placement en vertu de la Reg D.

« Il s'agit d'une étape importante pour notre fonds, a déclaré Alexander Cavendish, cofondateur et président directeur général d'Hedonova. L'ALTS 1 représente l'avenir et nous cherchons toujours à aller de l'avant pour offrir ce qui se fait de mieux à nos investisseurs. Notre partenariat avec Alts permettra à nos investisseurs d'avoir accès aux meilleures occasions de placement possibles. »

« Nous observons Hedonova depuis des années et nous admirons depuis longtemps l'équipe et son portefeuille moderne et éclectique de placements alternatifs, a déclaré Stefan von Imhof, président directeur général d'Alts. Nous sommes honorés de faire passer notre partenariat à un échelon supérieur et d'offrir aux investisseurs d'Hedonova du monde entier une exposition directe aux possibilités de placement de premier ordre pour ce qui est des objets de collection, de la culture et des actifs liés à une passion. »

À propos d'Hedonova

Fondé en 2020, Hedonova est un fonds spéculatif mondial d'actifs alternatifs ouvert à tous. Ses investissements comprennent les cryptomonnaies, les NFT, les startups, les marchés immobiliers émergents, l'art, les actifs médias, le vin et bien plus encore. Avec plus de 12 classes d'actifs alternatifs dans un seul fonds, le fonds a pour mission de rendre l'investissement accessible à tous en exigeant un investissement de seulement 1 000 $. Pour en savoir plus, consultez le site www.hedonova.io .

