Hedonova otwiera oddział w Łotwie i wkracza na rynek bałtycki

RYGA, Łotwa, 18 marca 2022 r. /PRNewswire/ -- Hedonova , fundusz hedgingowy zarządzający aktywami alternatywnymi, poinformował dziś o otwarciu w Rydze w Łotwie nowego oddziału będącego częścią kontynuacji strategii intensywnej ekspansji funduszu w Europie. Łotewski oddział to drugie otwarte w tym roku i trzecie europejskie przedstawicielstwo funduszu.

Głównym przedmiotem działalności nowego oddziału będzie integracja poszczególnych obszarów działalności i technologii opracowywanych przez spółkę, a także aktywne poszukiwanie i zatrudnianie profesjonalistów w dziedzinie technologii, projektowania i mediów społecznościowych. Hedonova to unikalny fundusz hedgingowy znany przede wszystkim z filozofii dostępności i inkluzywności. Fundusz oferuje inwestorom dostęp do ponad dwunastu kategorii aktywów alternatywnych, w tym kryptowalut, niewymienialnych tokenów (ang. non-fungible token), aktywów umożliwiających inwestowanie w sztukę, startupy, nieruchomości, media i wiele więcej. Aktywa te są dostępne za pośrednictwem jednego zdywersyfikowanego funduszu stworzonego przez Hedonova z myślą o bardziej dostępnych i wygodnych inwestycjach w nowoczesne aktywa. Do funduszu hedgingowego należy ponad 2000 akredytowanych inwestorów, fundusz zarządza też holdingiem o wartości 92 mln USD. Hedonova słynie z filozofii dostępności i inkluzywności dotyczącej nie tylko inwestorów, ale także pracowników z całego świata. Od chwili powstania szeroka dostępność była fundamentalną częścią działalności, czego potwierdzeniem jest zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

„Nieszczęścia dotykające dziś społeczność europejską, zwłaszcza w Ukrainie, nie są nam obojętne, dlatego możliwość zatrudnienia w naszej firmie jest otwarta dla wszystkich – powiedział Alexander Cavendish, współzałożyciel i dyrektor generalny Hedonova. - Nasza spółka jest pracodawcą równych szans i kwalifikujący się kandydaci mogą się ubiegać o zezwolenie na pobyt stały w Łotwie".

„Kontynuacja naszej ekspansji na różnych rynkach i regionach wymaga wzmocnienia zespołów odpowiedzialnych za działalność i technologię – powiedział Suman Bannerjee, współzałożyciel i kierownik działu informatyki Hedonova. - Praktyki zatrudniania w naszej firmie są jednymi z najbardziej inkluzywnych w branży, zapraszamy wszystkich zainteresowanych".

Więcej informacji o dostępnych stanowiskach można uzyskać za pośrednictwem strony https://www.hedonova.io/more/careers , na której dostępna jest również możliwość składania aplikacji. Więcej informacji o spółce Hedonova dostępnych jest na stronie www.hedonova.io.

Hedonova, spółka założona w 2020 r., jest globalnym funduszem alternatywnych aktywów hedgingowych otwartym dla każdego. W portfelu aktywów funduszu znajdują się kryptowaluty, NFT, aktywa umożliwiające inwestowanie w startupy, wschodzące rynki nieruchomości, sztukę, media, wino i wiele więcej. Fundusz posiadający w ofercie ponad 12 kategorii aktywów, realizuje misję udostępniania aktywów wszystkim chętnym, którzy dysponują kapitałem początkowym wynoszącym zaledwie 1000 USD.

SOURCE Hedonova