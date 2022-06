HEIDELBERG espera más crecimiento rentable en el año fiscal 2022/23 a pesar de las grandes incertidumbres

Se prevé que las ventas aumenten hasta unos 2300 millones de euros en el AF 2022/23, con una sustanciosa cartera de pedidos de 900 millones de euros, principalmente debido al crecimiento del negocio principal de la empresa

El objetivo es un margen de EBITDA de al menos un 8 %, así como mejorar aún más el resultado neto después de impuestos

Aspectos destacados del año fiscal 2021/22: las ventas aumentaron un 14 % hasta los 2183 millones de euros y el margen de EBITDA subió hasta situarse en el 7,3 %

Se reforzó la resiliencia del balance general y se redujo la deuda financiera neta

HEIDELBERG, Alemania, 11 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) muestra un optimismo moderado al iniciar el año fiscal 2022/23. La cartera de pedidos del Grupo asciende a alrededor de 900 millones de euros a 31 de marzo de 2022, la cifra más alta de los últimos diez años. Sin embargo, al igual que todas las empresas de producción, HEIDELBERG se enfrenta a fuertes aumentos en los costes de material, energía, logística y personal que probablemente den lugar a ajustes de precios. Gracias a las notables mejoras de la eficiencia como consecuencia del paquete de medidas aplicadas en los últimos años, HEIDELBERG confía en mejorar las ventas, de manera que pasen de 2180 millones de euros a unos 2300 millones de euros en el año fiscal 2022/23, así como en aumentar el margen de EBITDA al menos hasta el 8 %.

El Grupo se está beneficiando de las iniciativas de crecimiento centradas en los principales mercados rentables de la impresión de embalajes, los modelos de negocio digitales y el sector de la movilidad electrónica, que está mostrando un crecimiento dinámico. Por ejemplo, las ventas de estaciones de recarga para vehículos eléctricos (wallboxes) aumentaron más de un 120 % hasta unos 50 millones de euros en el anterior año fiscal y HEIDELBERG espera un crecimiento de dos dígitos durante este año.

«A lo largo del último año fiscal, HEIDELBERG ha reforzado aún más su resiliencia al mejorar significativamente sus ventas y resultados. Desde el punto de vista financiero, el Grupo se encuentra en una posición mejor de la que ha ocupado en bastante tiempo. Además, en el año fiscal 2022/23 pretendemos beneficiarnos de esta situación gracias a las exitosas iniciativas de crecimiento centradas en los mercados principales, nuestros modelos de negocio digitales y nuestro éxito en el sector de movilidad electrónica. Por eso, nos sentimos optimistas y creemos que podremos contrarrestar las difíciles circunstancias, incluidos los enormes aumentos de precios. Vigilaremos muy de cerca los mercados para tomar todas las medidas correctivas necesarias. Sin embargo, en la situación actual, esperamos un mayor crecimiento de las ventas hasta unos 2300 millones de euros y, principalmente como resultado de las mejoras operativas, un aumento en el margen de EBITDA hasta al menos el 8 %», comenta el CEO de HEIDELBERG, el Dr. Ludwin Monz.

El reajuste de HEIDELBERG da frutos

En el año fiscal 2021/22 (del 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022), HEIDELBERG se benefició del eficaz reajuste del Grupo durante los dos años anteriores. Las ventas aumentaron un 14 % hasta los 2183 millones de euros, cumpliendo el objetivo de un mínimo de 2100 millones de euros. Se logró un crecimiento significativo tanto en la impresión comercial como en la de embalajes, con una mayor demanda en prácticamente todos los productos y regiones. Las inversiones de los clientes en nuevos equipos fueron el principal motor en este aspecto. Los pedidos recibidos aumentaron en más de 450 millones de euros hasta los 2454 millones de euros, lo que refleja la mejora en el clima de inversión. La cartera de pedidos alcanzó un nivel aproximado de 900 millones de euros (frente a 636 millones de euros el año anterior).

El negocio de electromovilidad de HEIDELBERG sigue progresando con éxito. En el segmento de soluciones tecnológicas, la alta demanda de estaciones de recarga para vehículos eléctricos privados (wallboxes) impulsó un aumento en las ventas, que pasaron de 22 millones de euros hasta unos 50 millones de euros. A pesar de las elevadas inversiones en crecimiento, el margen operativo mejoró notablemente, al subir del 0 al 7,8 %. Tras vender cerca de 130 000 unidades, HEIDELBERG es uno de los líderes del mercado en Alemania.

Gracias al importante crecimiento de las ventas del Grupo y a la gran mejora de la rentabilidad, el EBITDA aumentó hasta alcanzar los 160 millones de euros (frente a 95 millones de euros el año anterior). Además de las mejoras operativas, los efectos no recurrentes de la gestión de activos, en particular los ingresos procedentes de la venta de Docufy (unos 22 millones de euros) y de un inmueble en el Reino Unido (aproximadamente 26 millones de euros), también han contribuido positivamente. Las amortizaciones asociadas con las sanciones económicas contra Rusia en el cuarto trimestre tuvieron el efecto contrario. Tras corregir los ingresos y gastos no recurrentes del año anterior, la mejora operativa que sirve de base para el EBITDA superó los 100 millones de euros. El margen de EBITDA basado en las ventas alcanzó un nivel del 7,3 % (frente al 5 % el año anterior). Gracias también al resultado financiero, que mejoró en 11 millones de euros hasta llegar a –30 millones de euros, el resultado neto después de impuestos aumentó de –43 millones a 33 millones de euros.

La calidad del balance general y el flujo de caja libre mejoraron en más de 100 millones de euros a nivel operativo

Debido principalmente a la importante reducción del capital circulante neto y a los ingresos procedentes de la venta de activos durante el período del informe, el flujo de caja libre aumentó de 40 millones de euros el año anterior a 88 millones de euros. Gracias al exitoso reembolso de préstamos, empréstitos y a un bono convertible, la deuda financiera neta volvió a reducirse notablemente, pasando de 67 millones de euros a –11 millones de euros. El apalancamiento disminuyó de 0,7 a –0,1. La relación de capital de HEIDELBERG también mejoró claramente. Este dato aumentó hasta el 11,1 %, en comparación con el 5,1 % de los doce meses anteriores.

«Nuestros esfuerzos para mejorar nuestro flujo de caja y la calidad de nuestro balance general también están dando frutos. De cara al futuro, seguiremos centrándonos en lograr un flujo de caja libre positivo y en reforzar aún más nuestra situación financiera para que HEIDELBERG sea incluso más resiliente», añade Marcus A. Wassenberg, CFO de la empresa.

Confianza en el AF 2022/23 a pesar de las grandes incertidumbres globales

A pesar de las grandes incertidumbres mundiales debidas al conflicto en Ucrania y a los confinamientos relacionados con la pandemia en China, las perspectivas de que HEIDELBERG vuelva a mostrar un crecimiento rentable en el año fiscal 2022/23 son buenas. Suponiendo que la demanda no disminuya más y que la situación de la cadena de suministro no empeore, se prevé que las ventas aumenten hasta aproximadamente 2300 millones de euros (frente a 2183 millones de euros el AF 2021/22). Además de las mejoras de volumen y margen previstas, la empresa también pretende aumentar la rentabilidad mediante la reducción sostenida de costes estructurales como consecuencia del programa de transformación continua. Por otra parte, se prevé que los ingresos no recurrentes sean muy inferiores a la cifra de 48 millones de euros registrada en el anterior año fiscal. También se espera un fuerte incremento de los precios de la energía y las materias primas, mayores costes de personal y aumentos de precios asociados con problemas de escasez y disponibilidad de determinados productos. A pesar de estos factores negativos, la empresa prevé una mejora adicional en el margen de EBITDA hasta un nivel mínimo del 8 % en el año fiscal 2022/23 (frente al 7,3 % en el AF 2021/22). También se prevé que aumente el resultado neto después de impuestos, al menos ligeramente, en comparación con el año fiscal 2021/22 (33 millones de euros).

Los estados financieros y el informe anual del año fiscal 2021/22, así como las imágenes e información adicional sobre la empresa, están disponibles en las secciones Relaciones con los inversores y Notas de prensa de Heidelberger Druckmaschinen AG en www.heidelberg.com.

Nota importante:

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas basadas en suposiciones y estimaciones del Consejo de Administración de Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft. Aunque el Consejo de Administración considera que dichas suposiciones y estimaciones son realistas, el desarrollo y los resultados futuros reales pueden desviarse significativamente de estas declaraciones prospectivas debido a diversos factores, como cambios en la situación macroeconómica, en los tipos de cambio, en los tipos de interés y en el sector de los medios de comunicación impresos. Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft no garantiza ni asume responsabilidad por ningún daño en caso de que el desarrollo futuro y los resultados previstos no coincidan con las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa.

SOURCE Heidelberger Druckmaschinen AG