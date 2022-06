HEIDELBERG s'attend à une nouvelle croissance rentable au cours de l'exercice 2022-2023, malgré des incertitudes majeures

Le chiffre d'affaires devrait atteindre environ 2,3 milliards d'euros pour l'exercice 2022-2023, avec un carnet de commandes de 900 millions d'euros, principalement en raison de la croissance de l'activité principale de l'entreprise

Objectif d'une marge de résultat d'exploitation avant amortissements d'au moins 8 % et d'une nouvelle amélioration du résultat net après impôts

Faits saillants de l'exercice 2021-2022 : Le chiffre d'affaires augmente de 14 % pour atteindre 2,183 milliards d'euros et la marge de résultat d'exploitation avant amortissements passe à 7,3 %

Renforcement de la résilience du bilan et réduction de la dette financière nette

HEIDELBERG, Allemagne, 11 juin 2022 /PRNewswire/ -- Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) affiche un optimisme prudent à l'aube de l'exercice 2022-2023. Le carnet de commandes du groupe, d'environ 900 millions d'euros au 31 mars 2022, est le plus élevé depuis dix ans. Comme toutes les sociétés de production, HEIDELBERG doit toutefois faire face à certaines augmentations brutales des coûts de matériaux, d'énergie, de logistique et de personnel, qui devraient entraîner des ajustements de prix. Grâce également aux améliorations substantielles de l'efficacité résultant de l'ensemble des mesures prises ces dernières années, HEIDELBERG est néanmoins confiant de pouvoir améliorer le chiffre d'affaires de 2,18 milliards d'euros à environ 2,3 milliards d'euros au cours de l'exercice 2022-2023 et augmenter également la marge de résultat d'exploitation avant amortissements à au moins 8 %.

Le groupe bénéficie d'initiatives de croissance axées sur les marchés clés rentables que sont l'impression d'emballages, les modèles commerciaux numériques et le secteur de l'e-mobilité, qui connaît une croissance dynamique. Par exemple, les ventes de bornes de recharge pour véhicules électriques (wallboxes) ont grimpé de plus de 120 pour cent pour atteindre quelque 50 millions d'euros au cours de l'exercice précédent et HEIDELBERG prévoit une nouvelle croissance à deux chiffres pour l'année en cours.

« Au cours de l'exercice écoulé, HEIDELBERG a encore renforcé sa capacité de résistance en améliorant sensiblement son chiffre d'affaires et ses résultats. Sur le plan financier, le Groupe est en meilleure posture que depuis longtemps. Au cours de l'exercice 2022-2023, nous cherchons également à tirer profit de ces initiatives de croissance fructueuses axées sur les marchés principaux et nos modèles d'affaires numériques, ainsi que de notre réussite en matière d'e-mobilité. Cela nous rend optimistes quant à notre capacité à contrer les circonstances très difficiles, notamment les importantes augmentations de prix. Nous suivrons de très près l'évolution des marchés afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires. Dans l'état actuel des choses, nous nous attendons à une nouvelle augmentation du chiffre d'affaires à environ 2,3 milliards d'euros et, principalement grâce aux améliorations opérationnelles, à une augmentation de la marge de résultat d'exploitation avant amortissements à au moins 8 % », a déclaré Ludwin Monz, PDG de HEIDELBERG.

Le réalignement d'HEIDELBERG porte ses fruits

Au cours de l'exercice 2021-2022 (du 1er avril 2021 au 31 mars 2022), HEIDELBERG a bénéficié du réalignement réussi du groupe au cours des deux années précédentes. Le chiffre d'affaires a augmenté de 14 % pour atteindre 2,183 milliards d'euros, ce qui a atteint l'objectif d'atteindre au moins 2,1 milliards d'euros. Une croissance significative a été réalisée tant dans l'impression commerciale que dans l'impression d'emballages, avec une demande croissante pour pratiquement tous les produits et dans toutes les régions. Les investissements des clients dans de nouveaux équipements ont été le principal moteur à cet égard. Les commandes entrantes ont augmenté de plus de 450 millions d'euros pour atteindre 2,454 milliards d'euros, ce qui reflète l'amélioration du climat d'investissement. Le carnet de commandes a atteint un niveau d'environ 900 millions d'euros (année précédente : 636 millions d'euros).

HEIDELBERG a vu se poursuivre le développement réussi de ses activités dans le domaine de l'électromobilité. Dans le segment des solutions technologiques, la forte demande de bornes de recharge pour véhicules électriques privés (wallboxes) a entraîné une augmentation du chiffre d'affaires de 22 millions d'euros à quelque 50 millions d'euros. Malgré des investissements élevés dans la croissance, la marge opérationnelle s'est considérablement améliorée, passant de 0 à 7,8 %. Avec environ 130 000 unités vendues, HEIDELBERG est l'un des leaders du marché allemand.

Grâce à la croissance significative du chiffre d'affaires du groupe et à la nette amélioration de la rentabilité, le résultat d'exploitation avant amortissements a augmenté à 160 millions d'euros (année précédente : 95 millions d'euros). Outre les améliorations opérationnelles, les effets non récurrents de la gestion des actifs, en particulier les produits de la vente de docufy (environ 22 millions d'euros) et d'un immeuble au Royaume-Uni (environ 26 millions d'euros), ont également apporté une contribution positive à ce chiffre. Les dépréciations liées aux sanctions économiques contre la Russie au quatrième trimestre ont eu l'effet inverse. Corrigée des dépenses et recettes non récurrentes de l'année précédente, l'amélioration opérationnelle qui sert de base au résultat d'exploitation avant amortissements a été supérieure à 100 millions d'euros. La marge de résultat d'exploitation avant amortissements basée sur le chiffre d'affaires a atteint un niveau de 7,3 % (année précédente : 5,0 %). Grâce également au résultat financier, qui s'est amélioré de 11 millions d'euros pour atteindre 30 millions d'euros, le résultat net après impôts est passé de 43 millions d'euros à 33 millions d'euros.

Amélioration de la qualité du bilan et du cash-flow libre de plus de 100 millions d'euros au niveau opérationnel

Le cash-flow libre est passé de 40 millions d'euros l'année précédente à 88 millions d'euros, principalement en raison de la réduction significative du fonds de roulement net et du produit de la vente d'actifs au cours de la période considérée. Grâce au remboursement réussi de prêts, d'emprunts et d'une obligation convertible, la dette financière nette a de nouveau considérablement diminué, passant de 67 millions d'euros à 11 millions d'euros. L'effet de levier a diminué de 0,7 à -0,1. HEIDELBERG a également fait de nets progrès en ce qui concerne son ratio de fonds propres. Celui-ci a augmenté à 11,1 %, contre 5,1 % pour les douze mois précédents.

« Nos efforts pour améliorer notre cash-flow et la qualité de notre bilan portent également leurs fruits. À l'avenir, nous continuerons à nous concentrer sur l'obtention d'un flux de trésorerie disponible positif et sur le renforcement de notre situation financière afin de rendre HEIDELBERG encore plus résistante », a ajouté le directeur financier de la société, Marcus A. Wassenberg.

Confiance pour l'exercice 2022-2023 malgré les grandes incertitudes mondiales

Malgré les grandes incertitudes mondiales dues au conflit en Ukraine et aux confinements liés aux pandémies en Chine, les perspectives de HEIDELBERG de connaître à nouveau une croissance rentable au cours de l'exercice 2022-2023 sont bonnes. En supposant qu'il n'y ait pas de nouvelle baisse de la demande ni d'aggravation de la situation de la chaîne d'approvisionnement, le chiffre d'affaires devrait augmenter pour atteindre environ 2,3 milliards d'euros (exercice 2021-2022 : 2,183 milliards d'euros). Outre les améliorations prévues en termes de volume et de marge, l'entreprise cherche également à stimuler la rentabilité grâce à la réduction soutenue des coûts structurels résultant du programme de transformation en cours. En revanche, les produits non récurrents devraient être bien inférieurs au chiffre de quelque 48 millions d'euros enregistré au cours de l'exercice précédent. On s'attend également à de nouvelles hausses importantes des prix de l'énergie et des matières premières, à une augmentation des frais de personnel et à des hausses de prix liées à des problèmes de pénurie et de disponibilité de certains produits. Malgré ces facteurs négatifs, l'entreprise prévoit une nouvelle amélioration de la marge de résultat d'exploitation avant amortissements pour atteindre un niveau d'au moins 8 % au cours de l'exercice 2022/23 (exercice 2021-2022 : 7,3 %). Le résultat net après impôts devrait également augmenter au moins légèrement par rapport à l'exercice 2021/22 (33 millions d'euros).

Les états financiers et le rapport annuel de l'exercice 2021-2022, les images et autres informations supplémentaires sur l'entreprise sont disponibles sur le salon des investisseurs et de la presse de Heidelberger Druckmaschinen AG à l'adresse www.heidelberg.com .

