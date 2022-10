Heidrick & Struggles heeft twee nieuwe adviseurs in Europa

LONDON, 19 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor algeheel leiderschapsadvies en on-demand talent, heeft in september 2022 een nieuwe consultant toegevoegd aan zijn executive search-activiteiten en een andere aan zijn Heidrick Consulting-activiteiten in Europa.

"In het huidige uitdagende ondernemingslandschap zijn onze klanten op zoek naar wendbare, goed presterende leiders die een echte bedrijfsimpact kunnen leveren", aldus Claire Skinner, Regional Leader, Europa. "Onze cliënten zullen baat vinden bij Manuela's diepgaande kennis van hun gespecialiseerde sectoren en de daarmee samenhangende behoeften aan talent en leiderschap."

Manuela Klos ging bij Heidrick & Struggles als partner aan de slag in het kantoor in Frankfurt. Met meer dan 20 jaar ervaring in de financiële dienstverleningssector is Manuela gespecialiseerd in het werven van algemeen management- en senior-level functies binnen disruptieve bedrijfsmodellen in de financiële dienstverlening en ondersteunt zij klanten bij bedrijfs- en cultuurveranderingsprocessen. Zij is co-auteur van Sustainability in the Banking Industry. Voordien was zij werkzaam bij een ander bureau dat zich wereldwijd toelegt op executive search.

"Aangezien onze klanten zich tot ons blijven wenden voor advies over het veranderende ondernemingslandschap, is het van cruciaal belang dat wij oplossingen bieden die organisatorische veranderingen en succes stimuleren", aldus Dustin Seale, Regional Managing Partner van Heidrick Consulting. "Dankzij Louises uitgebreide ervaring met het vormgeven en versnellen van organisatieculturen kunnen wij onze klanten het beste adviseren met impactvolle, tijdige strategische begeleiding."

Louise Kyhl Triolo ging bij Heidrick & Struggles als principal aan de slag in het kantoor in Parijs. Met meer dan 20 jaar ervaring in executive coaching omvat de inbreng van Louise in Heidrick Consulting diepgaande expertise in het ontwikkelen van leiders, teams en organisatieculturen. Voordien werkte ze bij een softwareontwikkelingsbedrijf.

Over Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor algeheel leiderschapsadvies en on-demand talent en komt daarmee tegemoetkomt aan de talent- en adviesbehoeften op senior niveau van 's werelds beste organisaties. In onze rol als vertrouwde leiderschapsadviseurs werken we samen met onze klanten om toekomstbestendig kaderpersoneel en organisaties te ontwikkelen, waarbij we onze diensten en portfolio aanbieden op het gebied van het vinden van kaderpersoneel, diversiteit en inclusie, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, organisatie- en teamversnelling, cultuurvorming en on-demand, onafhankelijk talent. Heidrick & Struggles was meer dan 65 jaar geleden een pionier in het beroep van het wereldwijd zoeken naar talent op kaderniveau. Vandaag biedt het bedrijf geïntegreerde oplossingen voor talent en menselijk kapitaal om onze klanten te helpen de wereld te veranderen, 'one leadership team at a time.® www.heidrick.com

Heidrick & Struggles Media Contact:

Chiara Pierdomenico

+44 20 7075 4236

[email protected]

SOURCE Heidrick & Struggles International, Inc.