Heidrick & Struggles heeft twee nieuwe Executive search consultants in Europa

LONDON, 11 november 2022 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), een vooraanstaande leverancier van wereldwijd leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen, versterkte zich in oktober 2022 met twee executive search consultants in Europa.

Frédéric Groussolles ging bij Heidrick & Struggles als partner aan de slag in het kantoor in Parijs. Frédéric heeft uitgebreide ervaring in de technologiesector. Hij anticipeert op de toekomstige technologiebehoeften van bedrijven en werkt met de volgende generatie senior executives en digitale leiders om klanten te adviseren over technologietalentstrategie, leiderschapsopvolgingsplanning en executive assessments om strategische groei aan te moedigen. Voordien was hij werkzaam bij een ander bedrijf dat zich wereldwijd toelegt op executive search.

Alberto Guillion Mangilli ging bij Heidrick & Struggles als principal aan de slag in het kantoor in Milaan. Hij werkt met industriële goederen- en dienstenbedrijven om toptalent te werven voor C-level leadership en bestuurdersbenoemingen. Hij adviseert bedrijven over digitale activiteiten, met de nadruk op industriële technologie. Alberto brengt zijn uitgebreide expertise voor de CEO & raad van bestuur van de onderneming in. Voordien werkte hij bij een regionale onderneming voor executive search.

"Nu bedrijven hun weg banen door een steeds uitdagender zakelijk en economisch landschap, zoeken zij de juiste leiders om hen te helpen hun doelstellingen te bereiken, vooral in de snel veranderende technologiesector", aldus Claire Skinner, Regional Leader, Europa en Afrika. "De ervaring van Frédéric en Alberto in het opbouwen van digitaal en technologisch leiderschapstalent helpt klanten hun succes op lange termijn te verzekeren."

Over Heidrick & Struggles Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) is een vooraanstaande leverancier van algeheel leiderschapsadvies en on-demand talent en komt daarmee tegemoet aan de talent- en adviesbehoeften op senior niveau van 's werelds beste organisaties. In onze rol als vertrouwde leiderschapsadviseurs werken we samen met onze klanten om toekomstbestendig kaderpersoneel en organisaties te ontwikkelen, waarbij we onze diensten en portfolio aanbieden op het gebied van het vinden van kaderpersoneel, diversiteit en inclusie, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, organisatie- en teamversnelling, cultuurvorming en on-demand, onafhankelijk talent. Heidrick & Struggles was meer dan 65 jaar geleden een pionier in het beroep van het wereldwijd zoeken naar talent op kaderniveau. Tegenwoordig biedt het bedrijf geïntegreerde oplossingen voor talent en menselijk kapitaal om onze klanten te helpen de wereld te veranderen, 'one leadership team at a time.®' www.heidrick.com

Heidrick & Struggles Media Contact:

Chiara Pierdomenico

+44 20 7075 4236

[email protected]

SOURCE Heidrick & Struggles International, Inc.