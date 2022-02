Heidrick & Struggles accueille quatre nouveaux consultants en Europe

LONDRES, 21 février 2022 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), fournisseur de premier ordre de service de conseils en leadership et de solutions de talents sur demande à l'international a ajouté trois nouveaux directeurs pour ses activités de recrutement de cadres et un nouvel associé pour ses activités de conseil Heidrick Consulting en Europe en janvier.

« Nos clients recherchent des stratégies de gestion des talents qui les aident à atteindre leurs objectifs opérationnels, a déclaré Claire Skinner, responsable régionale, Europe et Afrique. Ces nouveaux consultants aideront nos clients à former des équipes de direction capables de tirer un avantage concurrentiel dans le marché d'entreprises dynamique actuel. »

Laila Coffey a rejoint Heidrick & Struggles en tant que directrice au bureau de Londres. Elle met à profit 15 ans d'expérience pour aider à trouver des directeurs juridiques, chefs de service juridique et des talents en secrétariat d'entreprise dans plusieurs régions. Elle a aidé de nombreuses grandes entreprises à développer des talents juridiques pour des sociétés cotées en bourse, des sociétés de capital-investissement et des grandes sociétés d'investissement. Auparavant, Laila Coffey était directrice générale d'un important cabinet de recrutement juridique.

Federico Guerreschi a rejoint Heidrick & Struggles en tant que directeur au bureau de Milan, spécialisé en recherches dans les domaines de la technologie et de l'innovation numérique dans des secteurs d'activités très variés. Auparavant, Federico Guerreschi était directeur adjoint dans un autre cabinet de recrutement international.

Björn Lindberg a rejoint Heidrick & Struggles en tant que directeur au bureau d'Amsterdam. Il détient plus de 20 ans d'expérience dans l'aide au recrutement de membres de conseil d'administration auprès des dirigeants et équipes cadres. Il a accompli des missions de conseil dans les domaines des énergies alternatives et renouvelables, de l'électricité et des services publics, du pétrole et du gaz et de la durabilité. Auparavant, Björn Lindberg travaillait dans le secteur de l'énergie où il a occupé divers postes de direction en ressources humaines.

« Les entreprises évoluent dans un contexte de travail en mouvement constant et nos clients s'engagent à cultiver de solides cultures d'entreprise qui optimisent les performances, a déclaré Dustin Seale, associé directeur de Heidrick Consulting en Europe. « La solide expérience d'Adam dans la mise en place de programmes de développement en leadership immersifs sera précieuse pour nos clients qui doivent relever des défis mondiaux complexes. »

Adam Pacifico a rejoint Heidrick & Struggles en tant qu'associé au bureau de Londres. Fort de près de 30 ans d'expérience dans les domaines du droit, du maintien de l'ordre et du conseil en leadership, Adam Pacifico a conçu et mis en œuvre des programmes de développement en leadership innovants et immersifs à grande échelle pour les entreprises du FTSE 100, 250 et S&P 500 à l'international. Auparavant, Adam Pacifico était directeur juridique dans l'industrie de l'énergie.

