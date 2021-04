Heidrick & Struggles acelera o futuro do trabalho ao adquirir o Business Talent Group

CHICAGO e LOS ANGELES, 6 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) anunciou hoje que fechou a aquisição do Business Talent Group (BTG), um marketplace líder de talentos independentes de alto nível sob demanda. Com essa aquisição, a Heidrick & Struggles se torna a primeira empresa global de consultoria em liderança a oferecer a gama completa de soluções em executivos e talentos de alto nível, abrangendo desde profissionais independentes sob demanda a executivos provisórios e cargos permanentes, juntamente com seus serviços de consultoria.

A adição do BTG complementa a iniciativa de crescimento estratégico da Heidrick & Struggles de ampliar seu conjunto de soluções em talentos executivos para atender às demandas de clientes novos e atuais e se baseia em uma colaboração exclusiva bem-sucedida que já dura dois anos com o BTG que começou em 2019. O BTG continuará a ser liderado por Jody Greenstone Miller e Amelia Tyagi, suas cofundadoras e co-CEOs, e atuará como uma subsidiária integral da Heidrick & Struggles.

Krishnan Rajagopalan, presidente e CEO da Heidrick & Struggles, afirmou: "A Heidrick & Struggles foi uma precursora do setor de busca de executivos quando a empresa foi fundada há mais de 65 anos. As mudanças sísmicas ocorridas ano passado aceleraram o futuro do trabalho e salientaram a importância de líderes e mãos de obra ágeis. Estamos empolgados em ser a primeira empresa global de consultoria em liderança a entrar no espaço de talentos independentes sob demanda e em fazer parceria com o BTG, líder e pioneiro do mercado de talentos independentes de alto nível."

Rajagopalan continuou, "O mercado de talentos independentes de alto nível continua a crescer, e esse crescimento só aumentará à medida que aumentar a demanda por velocidade, agilidade e flexibilidade para preencher lacunas críticas em liderança. Nossa colaboração de dois anos com o BTG serviu como uma prova de grande sucesso de conceito para o modelo independente sob demanda em nível executivo. Ao combinar nossos principais recursos globais de busca de executivos com o mercado sob demanda inigualável do BTG para profissionais independentes, estamos posicionados de forma única para atender a todas as necessidades de talentos de nossos clientes, seja um cargo imediato baseado em projeto ou um cargo permanente."

Jody Greenstone Miller, cofundadora e co-CEO da BTG, disse: "A Heidrick & Struggles é uma empresa verdadeiramente inovadora e visionária em reconhecer como o aumento do uso de talentos independentes, particularmente em nível executivo, e a mudança de paradigma em atitudes relacionadas ao trabalho sob demanda e remoto estão beneficiando tanto os clientes quanto os talentos. As empresas reconhecem cada vez mais que precisam lidar com talentos independentes sob demanda para tarefas essenciais baseadas em projetos, uma tendência que a pandemia desenvolveu."

Jody acrescentou: "Os recursos de busca de executivos da Heidrick & Struggles, combinados com nosso mercado de talentos independentes sob demanda, trazem o futuro do trabalho para as empresas agora. Unir os recursos de um respeitado líder global na busca de executivos com o mercado de talentos independentes sob demanda do BTG aumentará a capacidade do BTG de expandir mundialmente e criar novas oportunidades interessantes tanto para os clientes do BTG quanto da Heidrick & Struggles. O BTG espera continuar levando essa nova infraestrutura de capital humano a um grupo mais amplo de clientes para ajudá-los a realizar trabalhos complexos e críticos, ao mesmo tempo que oferece aos melhores profissionais de negócios – que estão cada vez mais optando por trabalhar de forma independente – acesso a mais projetos grandiosos."

O BTG continuará oferecendo aos clientes acesso contínuo sob demanda aos melhores talentos independentes, incluindo profissionais com ampla experiência funcional e de setor, para funções de liderança temporárias e para iniciativas críticas baseadas em projetos, como realizar uma avaliação de mercado, desenvolver uma estratégia de comércio eletrônico, sustentar uma cadeia de suprimentos de EPIs ou contratar um diretor de recursos humanos temporário para se preparar para uma OPI. O marketplace e o modelo único da BTG oferecem os talentos independentes corretos sob demanda, combinando dados e tecnologia exclusivos – incluindo a plataforma privada e confidencial de licitação de projetos First Look ® ®, que garante precificação mais eficiente – com uma equipe dedicada de soluções em talentos.

O quarto Relatório Anual de Talentos Independentes de Alto Nível do BTG ressalta como empresas líderes estão recorrendo a profissionais independentes para preencher lacunas importantes em termos de competência, experiência e liderança para uma série de projetos críticos especializados. O relatório mostra, particularmente, o aumento do uso de talentos independentes em cargos elevados, com quase 69% de todas as solicitações provenientes de vice-presidentes e acima, incluindo 30% de executivos de alto escalão, o que representa um aumento de 67% em comparação com o ano passado.

Os termos da transação não foram divulgados.

Sobre a Heidrick & Struggles

A Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) é uma importante provedora de consultoria global em liderança e soluções em talentos sob demanda, atendendo às necessidades de cargos elevados e de consultoria das principais empresas do mundo. Em nosso papel como consultores em liderança confiáveis, trabalhamos em parceria com nossos clientes para desenvolver líderes e empresas prontos para o futuro, combinando nossos serviços e ofertas de busca por executivos, diversidade e inclusão, avaliação e desenvolvimento de liderança, aceleração da empresa e da equipe, formação de cultura e soluções em talentos independentes sob demanda. A Heidrick & Struggles é pioneira no ofício de busca de executivos há mais de 65 anos. Hoje, a empresa oferece soluções integradas em talentos e capital humano para ajudar nossos clientes a mudar o mundo, uma equipe de liderança de cada vez.® www.heidrick.com

Sobre o Business Talent Group

O Business Talent Group (BTG) é a plataforma líder em talentos que conecta os principais consultores independentes, especialistas no assunto, gerentes de projeto e executivos temporários com as melhores empresas do mundo. O mercado e o modelo exclusivo do BTG oferecem exatamente o talento sob demanda necessário: remoto ou presencial, meio período ou período integral, indivíduos ou equipes, em todo o mundo. Mais de 50% das empresas da Fortune 100 confiam no BTG para fazer a curadoria, avaliar e oferecer talentos em conformidade com a lei que impulsionem o crescimento, a inovação e a melhoria do desempenho. Para mais informações, acesse businesstalentgroup.com e entre no bate-papo do Twitter e do LinkedIn.

Declarações prospectivas

Algumas declarações feitas nesse comunicado à imprensa são declarações prospectivas, inclusive, mas não limitadas às, declarações feitas em relação à transação proposta, e estão sujeitas às disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios em Títulos Privados de 1995. Em alguns casos, declarações prospectivas podem ser identificadas pelas seguintes palavras: "pode", "irá", "poderia", "iria", "deveria", "esperar", "pretender", planejar", "prever", "acreditar", "estimar", "predizer", "projetar", "visar", "potencial", "continuar", "atual", "objetivo", "poder", "buscar", "atingir" ou a forma negativa desses termos ou outras expressões semelhantes, embora nem todas as declarações prospectivas contenham essas palavras. Quaisquer declarações prospectivas devem ser lidas cuidadosamente, visto que envolvem uma série de riscos, incertezas e suposições que possam fazer com que os resultados reais sejam significativamente diferentes daqueles projetados ou contemplados em qualquer uma dessas declarações prospectivas. Estes riscos, incertezas e suposições incluem: (i) riscos que a transação proposta interrompa os planos e operações atuais e as possíveis dificuldades na retenção de funcionários como resultado da transação proposta; (ii) riscos relacionados ao desvio da atenção da diretoria das operações comerciais em andamento da empresa; (iii) custos, encargos ou despesas inesperados decorrentes da transação proposta; e (x) outros riscos descritos nos arquivos da Heidrick & Struggles com a SEC, como seu Relatório Anual sobre o Formulário 10-K referente ao ano encerrado em 31 de dezembro de 2020. As declarações prospectivas valem apenas a partir da data desta comunicação ou da data de qualquer documento incorporado por referência neste documento. Exceto conforme exigido pela lei ou regulamentação vigente, a Heidrick & Struggles não assume qualquer obrigação de atualizar qualquer uma destas declarações prospectivas, seja como resultado de novos desenvolvimentos ou de qualquer outra forma.

Contatos para a imprensa:

Heidrick & Struggles

Nina Chang

[email protected]

Business Talent Group

Nyssa Kourakos

[email protected]

FONTE Heidrick & Struggles

Related Links

http://www.heidrick.com



SOURCE Heidrick & Struggles