Heidrick & Struggles anuncia novas nomeações para cargos de liderança

CHICAGO, 7 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), importante fornecedora de serviços de recrutamento de executivos, avaliação e desenvolvimento de lideranças, eficácia da organização e da equipe e formação de cultura globalmente, anunciou hoje três novas nomeações para cargos de liderança, com o objetivo de apoiar a estratégia de crescimento de longo prazo da firma. Todas as nomeações entram em vigor imediatamente.

"Plano de sucessão é um serviço essencial que fornecemos a nossos clientes, para ajudá-los a gerir mudanças e o futuro crescimento de suas empresas", disse o presidente e presidente-executivo da Heidrick & Struggles, Krishnan Rajagopalan. "Também mantemos um forte foco no plano de sucessão dentro de nossa firma e estamos trabalhando de perto com nossos líderes, para ajudá-los a crescer e enfrentar novos desafios. Os líderes que nomeamos para novos cargos têm históricos comprovados de administrar com agilidade e produzir resultados. Eles irão exercer cargos de liderança essenciais, à medida que continuamos a expandir nossas ofertas de recrutamento e consultoria".

Jenni Hibbert assume o cargo de sócia de gestão da prática global para a prática de serviços financeiros. Desde 2017, ela é a sócia de gestão de prática regional para serviços financeiros na Europa e na África. Anteriormente, ela liderou a prática de serviços financeiros no Reino Unido. Jenni também foi fundamental no estabelecimento da The Board Network (A rede da diretoria), para mulheres com cargos de diretora não executiva, e da The Leadership Network (A rede de liderança), para mulheres que aspiram exercer cargos de diretora não executiva.

"A experiência e conhecimentos de Jenni do setor de serviços financeiros na Europa e na África serão importantes, à medida que ela procurar acelerar o crescimento de nossos negócios de serviços financeiros globalmente", disse Rajagopalan. "Além disso, a experiência de Jenni em trabalhar com executivos de C-suite e de diretorias em iniciativas de diversidade será inestimável, conforme ela ajuda nossos clientes a desenvolver um forte fluxo de futuros talentos".

Jenni sucede a David Boehmer que permanecerá com sócio nas práticas de serviços financeiros e tecnologia financeira.

Dan Ryan se torna líder regional para as Américas. Ele irá trabalhar com a administração sênior e líderes da firma para continuar a produzir crescimento lucrativo na região. Além disso, Dan continuará a supervisionar contas de clientes essenciais, como diretor global de contas estratégicas, expandindo os esforços de colaboração interfuncional (cross-collaboration) em todos os negócios de recrutamento e consultoria da firma. Anteriormente, Dan foi sócio na prática de serviços financeiros, liderando o escritório de Nova York.

"Dan traz experiência comprovada em liderança para seu novo cargo como líder regional e um profundo compromisso com o desenvolvimento de nossas equipes e de nossos relacionamentos com clientes nas Américas", disse Rajagopalan. "Conforme continuamos a disponibilizar maior variedade de ofertas de recrutamento e capital humano, Dan irá manter um forte foco em impulsionar a colaboração entre a Executive Search e a Heidrick Consulting, para melhor servir nossos clientes".

Dan assume o cargo de líder regional para as Américas em substituição a Michael Cullen, que continua no cargo de diretor de operações, com responsabilidade geral pelas operações de TI, marketing, prática e recrutamento regional.

Stephen Schwanhausser assume o cargo de sócio de gestão da prática global para a prática de mercados de consumo. Anteriormente, Stephen foi sócio de cogestão do setor de produtos de consumo global e, antes disso, liderou esse setor nas Américas. Ele ocupou muitos cargos na prática global de mercados de consumo, durante seus quase 15 anos na firma, e foi membro-fundador do Associate Development Program da firma. Stephen se foca no recrutamento de presidentes-executivos e diretores de administração para empresas privadas listadas na Fortune 500 e para organizações com crescimento baseado em participação acionária.

"Stephen tem uma profunda expertise no setor de bens de consumo, em constante mudanças, e em recrutamento de executivos de alto escalão para os clientes. Seu forte histórico de trabalhar com empresas disruptivas, de alto crescimento, bem como com grandes organizações estabelecidas, irá nos ajudar a expandir nosso alcance no setor de consumo", disse Rajagopalan.

Stephen substitui Tom Snyder, que permanecerá como sócio nas práticas de mercado de consumo e de presidentes-executivos e diretores de administração.

