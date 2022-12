Heidrick & Struggles anuncia novo líder para o escritório na Cidade do México

Nomeação de Carlos Vázquez sinaliza expansão estratégica na América Latina

CHICAGO, 9 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), principal fornecedora de consultoria de liderança global e soluções de talentos sob demanda, anunciou hoje Carlos Vázquez como o novo sócio responsável pelo escritório da Cidade do México.

A nomeação de Vázquez, um veterano recrutador de executivos que anteriormente atuou como chefe do México em outra importante empresa global de busca de executivos, sinaliza a intenção daHeidrick & Struggles em continuar a expandir-se estrategicamente na América Latina.

"Estamos entusiasmados com o fato de Carlos ter assumido a função de liderança no México, à medida que continuamos a fornecer ao nosso crescente número de clientes latino-americanos um conjunto integrado de soluções de busca de executivos, consultoria e talentos sob demanda", disse Paulo Mendes, sócio da Heidrick & Struggles em Miami e São Paulo e líder regional na América Latina. "Carlos é um comprovado líder de negócios com a visão, profundidade e amplitude de experiência necessárias para nos ajudar a conduzir a próxima fase de crescimento para a América Latina."

Em sua nova função, Vázquez trabalhará em estreita colaboração com a equipe de liderança da empresa na América Latina, concentrando-se em uma expansão adicional para novas áreas de crescimento, aumentando a receita e gerando valor de longo prazo para as partes interessadas. Em sua empresa anterior de busca de executivos, Vázquez construiu seus relacionamentos com as principais instituições financeiras, fintech, patrimônio privado e escritórios familiares, com especialização em banco digital. Antes disso, ele foi vice-presidente de banco de investimento para a América Latina na Goldman Sachs & Co. e também cofundou uma startup de tecnologia de recursos humanos.

"Tenho a honra de chefiar o escritório da Cidade do México, liderando uma equipe que demonstra sua capacidade de impulsionar nossa estratégia de crescimento regional e oferecer uma gama de soluções de talentos de primeira linha para nossos clientes", disse Vázquez. "No ambiente de negócios desafiador de hoje, devemos ajudar nossos clientes a construir os líderes e as organizações do futuro à medida que seus requisitos de gerenciamento e talento executivo mudam."

Sobre a Heidrick & Strugglesa

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) é uma fornecedora líder de consultoria de liderança global e soluções de talento sob demanda, atendendo às necessidades de consultoria e talento de nível sênior das principais organizações do mundo. Em nosso papel como consultores de liderança confiáveis, fazemos parceria com nossos clientes para desenvolver líderes e organizações prontos para o futuro, reunindo nossos serviços e ofertas em busca de executivos, diversidade e inclusão, avaliação e desenvolvimento de liderança, organização e aceleração de equipes, formação de cultura e sob demanda, soluções de talentos independentes. A Heidrick & Struggles é pioneira no ofício de busca de executivos há mais de 65 anos. Atualmente, a empresa oferece soluções integradas em talentos e capital humano para ajudar nossos clientes a mudar o mundo, uma equipe de liderança de cada vez.® www.heidrick.com

Contato para a imprensa

Bianca Wilson Diretora de Relações

Públicas, Américas

[email protected]

FONTE Heidrick & Struggles

SOURCE Heidrick & Struggles