Heidrick & Struggles benoemt nieuwe Chief Legal Officer en Corporate Secretary

CHICAGO, 16 november 2021 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), een vooraanstaande leverancier van wereldwijde leiderschapsadvies- en on-demand talentoplossingen, verkondigde vandaag de benoeming van Tracey Heaton als nieuwe Chief Legal Officer en Corporate Secretary, met onmiddellijke ingang.

Tracey Heaton, Chief Legal Officer and Corporate Secretary, Heidrick & Struggles

Heaton heeft eerder als Senior Vice President, Chief Corporate Counsel voor Visa Inc. gewerkt, waar ze het bedrijf adviseerde over complexe commerciële transacties en zakelijke thema's als fusies, overnames en strategische risicobeleggingen, effecten en publieke bedrijfsrapportages, ESG, treasury en financiën, marketing en sponsoring plus mondiaal entiteitsmanagement. Tijdens haar aanstelling speelde ze een belangrijke rol in het bevorderen van de strategische groei van het bedrijf door overnames en samenwerkingen, evenals het verdiepen van de relaties met verschillende stakeholdergroepen.

"Terwijl we ons assortiment aan toekomstgerichte oplossingen en innovatieve, op technologie gedreven mogelijkheden blijven uitbreiden, zal Tracey 's beproefde mondiale ervaring op het gebied van commerciële, zakelijke en digitale betaaltechnologie enorm waardevol blijken voor onze voortdurende groei en ons succes," aldus Krishnan Rajagopalan, President en CEO van Heidrick & Struggles. "We verheugen ons om Tracey in ons bedrijf te mogen verwelkomen en haar klantgerichte aanpak en diepgaande expertise zullen onze eigen teams en onze klanten goed van dienst zijn."

"Heidrick & Struggles bevindt zich midden in een spannende transformatie om de omvang en impact van zijn wervings-, leiderschapsadvies- en on-demand-talentbedrijven uit te breiden en ik kijk ernaar uit om in zo'n cruciale periode het bedrijf te versterken".

Voorafgaand aan Visa werkte Heaton als Executive Vice President en Deputy General Counsel bij NYSE Euronext Inc. en als Associate General Counsel bij United Technologies Corporation. Ook was ze eerder actief als partner in de bedrijfsgroep van Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, LLP, toen die in New York en Hong Kong waren gevestigd, en in bedrijfsafdeling van Dechert LLP.

Over Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) is een vooraanstaande leverancier van wereldwijd leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen, die voldoen aan de behoeften op hoog niveau op het gebied van talent en advies van 's werelds toporganisaties. In onze rol als vertrouwde leiderschapsadviseurs werken we samen met onze klanten om toekomstbestendige leiders en organisaties te ontwikkelen, waarbij we onze diensten en aanbiedingen samenbrengen op het gebied van executive search, diversiteit en inclusie, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, organisatie- en teamversnelling, cultuurvorming en indien gewenst, onafhankelijke talentoplossingen. Heidrick & Struggles is al meer dan 65 jaar pionier op het terrein van de werving van leidinggevenden. Tegenwoordig biedt het bedrijf geïntegreerde oplossingen voor talent en menselijk kapitaal om klanten te helpen de wereld te veranderen, één leiderschapsteam tegelijk.® www.heidrick.com

Heidrick & Struggles mediacontactpersoon:

Nina Chang

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1688221/Tracey_Heaton.jpg

SOURCE Heidrick & Struggles International, Inc.