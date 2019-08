Heidrick & Struggles hat sich in seinen Geschäftsbereichen Führungskräftevermittlung und Heidrick Consulting bis Ende Juli 2019 weltweit mit 18 neuen Beratern verstärkt

CHICAGO, 10. August 2019 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von Dienstleistungen auf den Feldern Führungskräftevermittlung (Executive Search), Führungskräftebeurteilung und -entwicklung, Organisations- und Teameffektivität sowie Kulturgestaltung in aller Welt, hat sich bis Ende Juli 2019 in seinen Geschäftsbereichen Führungskräftevermittlung und Heidrick Consulting in Nord-, Mittel- und Südamerika, Asien-Pazifik und Europa mit 18 neuen Partnern und Principals verstärkt.

„Wir bauen unsere Geschäftsbereiche Führungskräftevermittlung und Heidrick Consulting weltweit stetig mit Beratern aus, die Expertise aus vielfältigen Branchen und starke Beziehungen zu Kunden in unsere Firma einbringen", so Krishnan Rajagopalan, President und Chief Executive Officer von Heidrick & Struggles. „Wir freuen uns auf die Beiträge der neuen Mitarbeiter dazu, Kunden eine erstklassige Erfahrung zu bieten und firmenübergreifend Wachstum zu erzielen."

Nord-, Mittel- und Südamerika

Herve Pluche schloss sich Heidrick Consulting als Partner in San Francisco an. Er wird sich auf digitale Innovation und die beschleunigte Umsetzung digitaler Systeme in etablierten Organisationen konzentrieren.

Sonya Som schloss sich dem Unternehmen als Partner in Chicago an und wird sich auf Beratungsleistungen zum Thema Diversität konzentrieren (Diversity Advisory Services). Sowohl für Heidrick & Struggles intern als auch für seine Unternehmenskunden wird sie Orientierung und Unterstützung dafür anbieten, wie man die Kultur von Organisationen im Hinblick auf Diversität und Inklusion stärken kann.

Asien-Pazifik

William Bown schloss sich dem Unternehmen als Principal in Hongkong im Bereich Finanzdienstleistungen an (Financial Services Practice). Er wird institutionelle, Unternehmens- und Geschäftsbanken-Kunden in der Region Asien-Pazifik in den Bereichen effektive Führung, Leistungskultur und Nachfolgeplanung beraten.

Michelle Dunne schloss sich dem Unternehmen als Partner in Sydney im Bereich Finanzdienstleistungen an (Financial Services Practice). Sie wird sich auf Führungskräfte im Bereich Finanzen und die Ernennung von Board-Mitgliedern in der Finanzdienstleistungsbranche in der Region Asien-Pazifik konzentrieren.

Kay Yong Tan schoss sich Heidrick Consulting als Principal in Singapur an und wird sich auf die beschleunigte Umsetzung von Prozessen in Organisationen, das Ausarbeiten von Strategien und das Thema operative Spitzenleistungen konzentrieren.

Michael Thomas schloss sich dem Unternehmen als Partner in Melbourne im Bereich Industrie an (Industrial Practice), wo er den globalen Bereich Agrarwirtschaft (Agribusiness Practice) leiten wird. Er bringt in seine Rolle 25 Jahre Erfahrung in der internationalen Vermittlung von Führungskräften für die Agrarwirtschaft und andere Industriesektoren ein.

Europa

Chiara Berlendi schloss sich dem Unternehmen als Principal in Mailand im Bereich Verbrauchermärkte an (Consumer Markets Practice). Sie wird sich auf die Vermittlung von Führungskräften für die Branchen Mode und Luxusartikel konzentrieren – mit einem Fokus auf Rollen im Verkauf, Marketing und Personalwesen.

Lucy Bull schloss sich Heidrick Consulting als Principal in London an. Sie wird Expertise im Bereich Geschäftstransformation einbringen, darunter auf den Feldern Führungsausrichtung, Kulturveränderung, Kommunikation, Talentmanagement und Personalplanung.

Daniel Filet schloss sich dem Unternehmen als Partner in Amsterdam im Bereich Industrie an (Industrial Practice). Er wird sich auf die Vermittlung von Führungskräften für den Industriesektor konzentrieren, darunter u. a. auf den Feldern Bauausrüstung, erneuerbare Energien, Öl und Gas, Energieversorgung und Power-Equipment, sowie Transport.

Klaus Halsig schloss sich dem Unternehmen als Partner in Frankfurt im Bereich Verbrauchermärkte an (Consumer Markets Practice). Er wird sich auf die Vermittlung von Führungskräften und Board-Mitgliedern für lokale und internationale Kunden spezialisieren – konzentriert auf Hersteller, Einzelhändler und Dienstleistungsfirmen.

Giulia Iuticone schloss sich dem Unternehmen als Principal in Mailand im Bereich Finanzleiter an (Financial Officers Practice). Sie wird sich auf die Vermittlung von Führungskräften für die Felder Finanzen und Private Equity in den Branchen Konsumgüter, Industrie und Finanzdienstleistungen konzentrieren.

Matthias Kamber schloss sich dem Internehmen als Principal in Zürich im Bereich Finanzleiter an (Financial Officers Practice). Er wird sich auf die Vermittlung von Führungskräften der Rollen „Chief Financial Officer", „Chief Information Officer", „Chief Technology Officer" und „Chief Digital Officer" internationaler und lokaler Gruppen konzentrieren.

Sherree Kendall schloss sich dem Unternehmen als Principal in London im Bereich Industrie an (Industrial Practice). Sie wird sich auf die Vermittlung von Führungskräften für die Branchen Energie und Industriedienstleistungen in Europa, Nahost und Afrika konzentrieren.

Jörg Mildner schloss sich Heidrick Consulting als Partner in Bremen an. Er wird die Bremer Geschäftsstelle der Firma führen und wird sich auf die Entwicklung von Heidrick Consulting in Deutschland, Österreich und der Schweiz konzentrieren.

Adrienne Nemeth schloss sich Heidrick Consulting als Principal in Paris an. In diese Rolle wird sie Expertise in Programmen für Leadership-Team-Entwicklung, Innovation und Talententwicklung sowie in der Gestaltung von Organisationskulturen einbringen.

Nicola Pelá schloss sich dem Unternehmen als Principal in London im Bereich Verbrauchermärkte an (Consumer Markets Practice). Er wird sich auf die Vermittlung von Führungskräften für die Bereiche Personalwesen und CSR (soziale Verantwortung von Unternehmen) mehrerer Branchen spezialisieren.

Sarah Pinto schloss sich dem Unternehmen als Principal in Brüssel im Bereich „Weltweite Technologie und Dienstleistungen" an (Global Technology & Services Practice). Sie wird Kunden auf den Feldern Technologie und Finanzdienstleistungen sowie in neu entstehenden Spezialdisziplinen (wie u. a. Daten und Analytik, digitale Transformation und Internetsicherheit) unterstützen.

Jens Vogt schloss sich Heidrick Consulting als Partner in Bremen an. Er wird Heidrick Consulting in Deutschland, Österreich und der Schweiz führen und wird sich auf die Bereiche Führungsentwicklung, Führungskräfte-Coaching, Teameffektivität und kulturelle Transformation spezialisieren.

Informationen zu Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) unterstützt die führenden Organisationen der Welt dabei, ihren Bedarf an Talenten und Führungskräften der obersten Ebene zu decken – als ein Berater des Vertrauens mit Dienstleistungen in den Bereichen Führungskräfteentwicklung, Führungskräftebeurteilung und -entwicklung, Organisations- und Teameffektivität sowie Kulturgestaltung. Heidrick & Struggles hat der Führungskräftevermittlung vor über 60 Jahren den Weg bereitet. Heute bietet die Firma integrierte Leadership-Lösungen an, um seinen Kunden zu helfen, die Welt zu verändern – ein Führungsteam nach dem anderen. ® www.heidrick.com

Medienkontakt:

Dana Andreoli - +1 312 496 1377

dandreoli@heidrick.com

