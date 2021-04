Heidrick & Struggles kondigt promotie van partners en directeurs aan in zijn executive search- en consultingbusiness wereldwijd

De promoties vinden plaats in achttien steden in tien landen, terwijl het bedrijf zijn engagement voor professionele ontwikkeling aanscherpt tegenover de achtergrond van een steeds wijzigende markt

CHICAGO, 2 april 2021 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf als deel van zijn jaarlijkse promoties twaalf partners en zeventien directeurs wereldwijd heeft gepromoveerd in zijn search- en consultingbusiness. Deze promoties gingen van kracht op 1 januari 2021.

"Heidrick & Struggles heeft een jarenlange inzet voor het ontwikkelen van toptalent en promoveren van binnenin ons bedrijf," zei Krishnan Rajagopalan, President and CEO, Heidrick & Struggles. "Deze groep van nieuw gepromoveerde consultants heeft uitstekend leiderschap en veerkracht aangetoond. Ze zullen een kritieke rol spelen, terwijl wij onze klanten blijven bedienen als hun vertrouwde leiderschapsadviseur en hen hoogpresterende, agiele leiderschapsteams helpen bouwen en ontwikkelen die in staat zijn te werken in een voortdurend veranderende en uiterst verspreide werkomgeving."

De gepromoveerde consultants zijn gevestigd in achttien steden in tien landen.

Personen die gepromoveerd werden tot partner in 2021:

Personen die gepromoveerd werden tot partner in 2021:

Over Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) beantwoordt aan de behoeften aan talent en leiderschap op het hoogste niveau van 's werelds topbedrijven als een vertrouwde adviseur op het vlak van executive search, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, bedrijfs- en teamdoeltreffendheid en cultuurvormende diensten. Heidrick & Struggles speelde meer dan zestig jaar geleden een voortrekkersrol op het vlak van het beroep van executive search. Het bedrijf levert vandaag geïntegreerde leiderschapsoplossingen om onze klanten de wereld te helpen veranderen, één leiderschap per keer® www.heidrick.com

Mediacontact:

Nina Chang

[email protected]

Related Links

http://www.heidrick.com



SOURCE Heidrick & Struggles