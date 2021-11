Heidrick & Struggles nomeia nova diretora jurídica e secretária corporativa

CHICAGO, 15 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), principal fornecedora de consultoria de liderança global e soluções de talentos sob demanda, anunciou hoje que nomeou Tracey Heaton como sua nova diretora jurídica e secretária corporativa, com efeito imediato.

Anteriormente, a Heaton atuou como vice-presidente sênior, diretora de consultoria corporativa da Visa Inc., onde assessorou a empresa sobre transações comerciais complexas e áreas corporativas, incluindo fusões, aquisições e investimentos estratégicos de risco, títulos e relatórios de empresas públicas, ESG, tesouraria e finanças, marketing e patrocínios e gestão global de entidades. Durante sua gestão, ela desempenhou um papel fundamental na condução do crescimento estratégico da empresa por meio de aquisições e parcerias e no aprofundamento de seus relacionamentos com vários grupos de partes interessadas.

"À medida que continuamos a expandir nosso conjunto de ofertas focadas no futuro e recursos inovadores e orientados por tecnologia, a experiência global comprovada de Tracey em tecnologias de pagamentos comerciais, corporativos e digitais será incrivelmente valiosa para nosso crescimento e sucesso contínuos", disse Krishnan Rajagopalan, presidente e CEO da Heidrick & Struggles. "Estamos muito satisfeitos em receber a Tracey em nossa empresa, e sua abordagem centrada no cliente e profunda experiência servirão bem às nossas próprias equipes e clientes."

"A Heidrick & Struggles está em meio a uma jornada de transformação empolgante à medida que procura aumentar a escala e o impacto de seus negócios de busca, consultoria de liderança e talentos sob demanda, e estou entusiasmado em me unir à empresa em um momento tão crucial", complementou Heaton.

Antes da Visa, Heaton atuou como vice-presidente executiva e vice-presidente geral da NYSE Euronext Inc. e como consultora geral associada da United Technologies Corporation. Anteriormente, ela também ocupou cargos como associada no grupo corporativo de Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, LLP, enquanto estava sediada em Nova York e Hong Kong, e no departamento corporativo da Dechert LLP.

Sobre a Heidrick & Struggles

A Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) é uma importante provedora de consultoria global em liderança e soluções em talentos sob demanda, atendendo às necessidades de cargos elevados e de consultoria das principais empresas do mundo. Em nosso papel como consultores em liderança confiáveis, trabalhamos em parceria com nossos clientes para desenvolver líderes e empresas prontos para o futuro, combinando nossos serviços e ofertas de busca por executivos, diversidade e inclusão, avaliação e desenvolvimento de liderança, aceleração da empresa e da equipe, formação de cultura e soluções de talentos independentes sob demanda. A Heidrick & Struggles é pioneira no ofício de busca de executivos há mais de 65 anos. Hoje, a empresa oferece soluções integradas em talentos e capital humano para ajudar nossos clientes a transformar o mundo, uma equipe de liderança de cada vez.® www.heidrick.com

