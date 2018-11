Heidrick & Struggles ondernemen actie met betrekking tot de belofte voor diversiteit binnen het bestuur wereldwijd

- Heidrick & Struggles is het eerste headhuntersbedrijf die zijn inzet voor diversiteit aankondigt in zijn zoekopdrachten voor zijn raad van bestuur

- Heidrick & Struggles werkte samen met het Rock Center for Corporate Governance van Stanford met betrekking tot zijn belofte voor diversiteit binnen het bestuur

CHICAGO, 6 november 2018 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), een vooraanstaande leverancier van headhunter-diensten, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, doeltreffendheid van de organisatie, en cultuurvormende diensten wereldwijd, kondigde vandaag aan dat op jaarbasis minstens de helft van zijn cumulatieve lijst met aanvankelijke kandidaat-bestuursleden die aan klanten gepresenteerd zullen worden, divers zullen zijn, waarmee zij huninzet voor het bevorderen van diversiteit zoekopdrachten voor bestuursleden wereldwijd bevestigd wordt. Ontwikkeld in samenwerking met Stanfords Rock Center for Corporate Governance, is de belofte van Heidrick & Struggles' ontworpen om het aantal vrouwen en leden van ondervertegenwoordigde groepen die in aanmerking komen voor bestuursposities te vergroten.

"Dit is het moment om bekend te maken wat we als firma wereldwijd hebben gepromoot," zei Krishnan Rajagopalan, President en CEO, Heidrick & Struggles. "Vandaag maken we de volgende belofte aan onze klanten, kandidaten en werknemers: we verbinden ons ertoe dat minstens de helft van de eerste kandidaat-bestuursleden die wereldwijd aan klanten zullen worden gepresenteerd, op jaarbasis divers zullen zijn."

Om deze inspanning te versnellen, zal de firma pro-actief kandidaat-bestuursleden identificeren en interviewen, met de nadruk op toekomstige bestuurders die nog niet eerder in een bedrijfsraad hebben gediend. Elk jaar zal de firma de resultaten meten en nieuwe manieren zoeken om de wereldwijde diversiteitsinspanningen te verbreden en verbeteren voor elke zoekopdracht.

"Onze firma doet er alles aan een talentlandschap koesteren dat zo divers is als de wereld waarin we leven zodat we onze klanten beter van dienst kunnen zijn en onze medewerkers beter kunnen vertegenwoordigen," aldus Rajagopalan. "Als adviseurs voor bestuursraden overal ter wereld, erkennen we dat het identificeren van een diverse groep kandidaten absoluut noodzakelijk is en dat het overeenkomt met het diepere doel en de waarden van ons frima."

De onlangs gepubliceerde Heidrick & Struggles 2018 Board Monitor toonde een aanzienlijke toename in vrouwelijke bestuurders onder nieuwe bestuurders van Fortune 500 bedrijven, maar een gebrek aan percentuele groei in Latijns-Amerikaanse en Aziatische bestuurders. Afro-Amerikaanse bestuurders zijn ook aanzienlijk ondervertegenwoordigd in bestuursraden.

"In het afgelopen jaar was 52% van onze plaatsingen in bestuursraden in Noord-Amerika divers," aldus Bonnie Gwin, vicevoorzitter en mede-beherende partner van de wereldwijde CEO en raadspraktijk bij Heidrick & Struggles. "Dit is een kans om wereldwijd momentum op te bouwen door de meest uiteenlopende bestuursmogelijkheden te presenteren aan onze klanten over de hele wereld. Vandaag de dag is er geen tekort aan diverse en gekwalificeerde kandidaten, en er zijn veel uitzonderlijke vrouwelijke en etnisch diverse leidinggevenden die zeer effectieve bestuurders zullen zijn. Onze meest recente gegevens van de Heidrick & Struggles Board Monitor suggereert dat raden hun vernieuwingsfrequenties verschuiven en ervoor kiezen om hun opvattingen, achtergronden en algehele samenstelling van de raad te verbreden om de diversiteit te vergroten."

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) levert diensten om tegemoet te komen aan de behoeften voor uitvoerend talent en leiderschap van 's werelds beste organisaties en het bedrijf is een vooraanstaande leverancier van leidinggevend advies en teameffectiviteit, cultuurvorming en headhunting-diensten.

Heidrick & Struggles begon meer dan 60 jaar geleden met de werkzaamheden die verbonden zijn aan headhunting. Vandaag de dag levert de firma geïntegreerde leiderschapsoplossingen en staat het zijn klanten bij om de wereld te veranderen, één leidinggevend team tegelijk.® www.heidrick.com

