Heidrick & Struggles promoveert wereldwijd partners en directeurs

CHICAGO, 15 maart 2019 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), een vooraanstaande wereldwijde leverancier van diensten op het gebied van het zoeken van leidinggevend personeel, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, doeltreffendheid van zowel de organisatie als het team, alsmede cultuurvorming, heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf als deel van zijn jaarlijks promotieproces 14 Partners en 25 Directeuren heeft gepromoveerd in zijn wereldwijde zakelijke activiteiten op het gebied van het zoeken van personeel en adviesdiensten; deze promoties werden van kracht vanaf 1 januari 2019.

"Onze consultants werken met onze klanten om de beste leidinggevende teams op te bouwen in de hele wereld," aldus Krishnan Rajagopalan, voorzitter en algemeen directeur, Heidrick & Struggles. "Deze nieuwe partners en directeuren hebben nadrukkelijk bewezen dat zij zich inzetten voor het opbouwen van een diepgaande en langdurige relatie met onze klanten, waarbij zij vertrouwde leiderschapsadviseurs zijn. Voorts zijn zij voorbeelden van de centrale waarden van Heidrick & Struggles in alles wat zij doen."

De gepromoveerde consultants werken vanuit 18 steden in 10 landen op vier continenten.

In 2019 tot Partner gepromoveerde personen:

Jane Bargmann , Partner, industriële afdeling ( Boston )

, Partner, industriële afdeling ( ) Chad Carr , Partner, Heidrick Consulting ( Costa Mesa )

, Partner, Heidrick Consulting ( ) Chantal Clavier, Partner, financiële dienstenafdeling (Londen)

J.J. Cutler, Partner, Educatie, afdeling non-profit en sociale onderneming ( Philadelphia )

) Nicholas DeMagistris , Partner, afdeling mondiale technologie en diensten ( Boston )

, Partner, afdeling mondiale technologie en diensten ( ) Sibongile Kuhlane, Partner, industriële afdeling ( Johannesburg )

) Shaloo Kulkarni , Partner, Heidrick Consulting (Londen)

, Partner, Heidrick Consulting (Londen) Elizabeth Langel , Partner, financiële dienstenafdeling ( New York )

, Partner, financiële dienstenafdeling ( ) Mary MacDonald , Partner, financiële dienstenafdeling ( Chicago )

, Partner, financiële dienstenafdeling ( ) David Richardson , Partner, financiële dienstenafdeling ( New York )

, Partner, financiële dienstenafdeling ( ) Brad Warga , Partner, afdeling mondiale technologie en diensten ( San Francisco )

, Partner, afdeling mondiale technologie en diensten ( ) Ben Weber , Partner, afdeling consumentenmarkten ( New York )

, Partner, afdeling consumentenmarkten ( ) Laura-Ann Yuille , Partner, afdeling gezondheidszorg en levenswetenschappen ( Dubai )

, Partner, afdeling gezondheidszorg en levenswetenschappen ( ) Jackie Gallagher Zavitz , Partner, Educatie, afdeling non-profit en sociale onderneming ( Philadelphia )

In 2019 tot Directeur gepromoveerde personen:

Ali Alhadithi, Directeur, financiële dienstenafdeling ( Dubai )

) Henry Bartlett , Directeur, afdeling financiële functionarissen ( Philadelphia )

, Directeur, afdeling financiële functionarissen ( ) Sam Bell , Directeur, financiële dienstenafdeling (Londen)

, Directeur, financiële dienstenafdeling (Londen) David Burd , Directeur, afdeling juridische, risico-, conformiteits- en overheidsaangelegenheden ( Washington, D.C. )

, Directeur, afdeling juridische, risico-, conformiteits- en overheidsaangelegenheden ( ) Enrico Coco , Directeur, industriële afdeling (Milaan)

, Directeur, industriële afdeling (Milaan) Marion Fengler-Veith , Directeur, afdeling gezondheidszorg en levenswetenschappen ( Zurich )

, Directeur, afdeling gezondheidszorg en levenswetenschappen ( ) Robert Giannini , Directeur, industriële afdeling ( Chicago )

, Directeur, industriële afdeling ( ) Liz Hayes , Directeur, afdeling mondiale technologie en diensten ( Chicago )

, Directeur, afdeling mondiale technologie en diensten ( ) Tania Hotmer , Directeur, Heidrick Consulting ( Costa Mesa )

, Directeur, Heidrick Consulting ( ) Tim Jensen , Directeur, industriële afdeling ( Toronto )

, Directeur, industriële afdeling ( ) Emilie Johnson , Directeur, industriële afdeling ( Calgary )

, Directeur, industriële afdeling ( ) Thomas Kann Povelsen, Directeur, afdeling consumentenmarkten (Kopenhagen)

Madison Kraus , Directeur, financiële dienstenafdeling ( New York )

, Directeur, financiële dienstenafdeling ( ) Stephanie Mansfield , Directeur, afdeling mondiale technologie en diensten ( New York )

, Directeur, afdeling mondiale technologie en diensten ( ) David Molén, Directeur, afdeling gezondheidszorg en levenswetenschappen (Londen)

Emma Penny , Directeur, financiële dienstenafdeling (Londen)

, Directeur, financiële dienstenafdeling (Londen) Audrey Rassam , Directeur, financiële dienstenafdeling (Londen)

, Directeur, financiële dienstenafdeling (Londen) Permila Rathour , Directeur, afdeling consumentenmarkten ( Hong Kong )

, Directeur, afdeling consumentenmarkten ( ) Natalia Rodriguez , Directeur, afdeling consumentenmarkten ( New York )

, Directeur, afdeling consumentenmarkten ( ) Melissa Schmidt , Directeur, Educatie, afdeling non-profit en sociale onderneming ( Washington, D.C. )

, Directeur, Educatie, afdeling non-profit en sociale onderneming ( ) Claudia Schneider , Directeur, industriële afdeling (München)

, Directeur, industriële afdeling (München) Clayton Sears , Directeur, industriële afdeling ( Houston )

, Directeur, industriële afdeling ( ) Maryam Shahabi , Directeur, afdeling consumentenmarkten ( New York )

, Directeur, afdeling consumentenmarkten ( ) Harry Simons , Directeur, financiële dienstenafdeling (Londen)

, Directeur, financiële dienstenafdeling (Londen) Martin Xiang , Directeur, industriële afdeling ( Hong Kong )

Over Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) levert diensten om tegemoet te komen aan de behoeften voor uitvoerend talent en leiderschap van 's werelds beste organisaties en het bedrijf is een vooraanstaand adviseur op het gebied van het zoeken van leidinggevend personeel, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, doeltreffendheid van zowel de organisatie als het team, alsmede cultuurvorming. Heidrick & Struggles was meer dan 60 jaar geleden de pionier op het gebied van het zoeken van leidinggevend personeel. Vandaag de dag levert het bedrijf integrale leiderschapsoplossingen en staat het zijn klanten bij om de wereld te veranderen, één leidinggevend team tegelijk.® www.heidrick.com

Contacten met de Media:

Nina Chang

nchang@heidrick.com

