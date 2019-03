Heidrick & Struggles promueve a socios y directores a nivel internacional

Las nuevas promociones en búsqueda de ejecutivos y en Heidrick Consulting subrayan el compromiso de la empresa con el desarrollo profesional y con impulsar los talentos ejemplares

CHICAGO, 15 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), proveedora premium de servicios de búsquedas de ejecutivos, evaluación y desarrollo de liderazgo, efectividad de organizaciones y equipos, y creación de culturas a nivel mundial, anunció hoy que como parte de su proceso anual de promociones, la empresa ha promocionado a 14 socios y a 25 directores en sus negocios de búsqueda y consultoría a nivel internacional. Estas promociones son efectivas a partir del 1 de enero de 2019.

"Nuestros consultores están trabajando con nuestros clientes para conformar los mejores equipos de liderazgo del mundo", dijo Krishnan Rajagopalan, presidente y CEO de Heidrick & Struggles. "Estos nuevos socios y directores han demostrado, de manera clara, su compromiso de construir relaciones profundas y para el largo plazo con nuestros clientes, actuando como sus asesores de confianza en temas de liderazgo; representan, además, los valores esenciales de Heidrick & Struggles en todo lo que hacemos".

Los consultores promovidos están ubicados en 18 ciudades, en 10 países, en cuatro continentes.

Personas promocionadas a socio en 2019:

Jane Bargmann , Socia, Oficina Industrial (Boston)

, Socia, Oficina Industrial (Boston) Chad Carr , Socio, Heidrick Consulting ( Costa Mesa )

, Socio, Heidrick Consulting ( ) Chantal Clavier, Socia, Oficina de Servicios Financieros (Londres)

J.J. Cutler, Socio, Oficina de Educación y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro (Filadelfia)

Nicholas DeMagistris , Socio, Oficina de Tecnología Global y Servicios (Boston)

, Socio, Oficina de Tecnología Global y Sibongile Kuhlane, Socia, Oficina Industrial (Johannesburgo)

Shaloo Kulkarni , Socia, Heidrick Consulting (Londres)

, Socia, Heidrick Consulting (Londres) Elizabeth Langel , Socia, Oficina de Servicios Financieros ( Nueva York )

, Socia, Oficina de Servicios Financieros ( ) Mary MacDonald , Socia, Oficina de Servicios Financieros ( Chicago )

, Socia, Oficina de Servicios Financieros ( ) David Richardson , Socio, Oficina de Servicios Financieros ( Nueva York )

, Socio, Oficina de Servicios Financieros ( ) Brad Warga , Socio, Oficina de Tecnología Global y Servicios ( San Francisco )

, Socio, Oficina de Tecnología Global y Servicios ( ) Ben Weber , Socio, Oficina de Mercados de Consumo ( Nueva York )

, Socio, Oficina de Mercados de Consumo ( ) Laura-Ann Yuille , Socia, Oficina de Cuidado de la Salud y Ciencias de la Vida (Dubái)

, Socia, Oficina de Cuidado de la Salud y Ciencias de la Vida (Dubái) Jackie Gallagher Zavitz , Socia, Oficina de Educación y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro (Filadelfia)

Personas promocionadas a Director en 2019:

Ali Alhadithi, Director, Oficina de Servicios Financieros (Dubái)

Henry Bartlett , Director, Oficina de Servicios Financieros (Filadelfia)

, Director, Oficina de Servicios Financieros (Filadelfia) Sam Bell , Director, Oficina de Servicios Financieros (Londres)

, Director, Oficina de Servicios Financieros (Londres) David Burd , Director, Oficina de Asuntos Legales, Riesgo, Cumplimiento y Asuntos Gubernamentales ( Washington, D.C. )

, Director, Oficina de Asuntos Legales, Riesgo, Cumplimiento y Asuntos Gubernamentales ( ) Enrico Coco , Director, Oficina Industrial (Milán)

, Director, Oficina Industrial (Milán) Marion Fengler-Veith , Directora, Oficina de Cuidado de la Salud y Ciencias de la Vida (Zúrich)

, Directora, Oficina de Cuidado de la Salud y Ciencias de la Vida (Zúrich) Robert Giannini , Director, Oficina Industrial ( Chicago )

, Director, Oficina Industrial ( ) Liz Hayes , Directora, Oficina de Tecnología Global y Servicios ( Chicago )

, Directora, Oficina de Tecnología Global y Servicios ( ) Tania Hotmer , Directora, Heidrick Consulting ( Costa Mesa )

, Directora, Heidrick Consulting ( ) Tim Jensen , Director, Oficina Industrial ( Toronto )

, Director, Oficina Industrial ( ) Emilie Johnson , Directora, Oficina Industrial ( Calgary )

, Directora, Oficina Industrial ( ) Thomas Kann Povelsen, Director, Oficina de Mercados de Consumo (Copenhague)

Madison Kraus , Directora, Oficina de Servicios Financieros ( Nueva York )

, Directora, Oficina de Servicios Financieros ( ) Stephanie Mansfield , Directora, Oficina de Tecnología Global y Servicios ( Nueva York )

, Directora, Oficina de Tecnología Global y Servicios ( ) David Molén, Director, Oficina de Cuidado de la Salud y Ciencias de la Vida (Londres)

Emma Penny , Directora, Oficina de Servicios Financieros (Londres)

, Directora, Oficina de Servicios Financieros (Londres) Audrey Rassam , Directora, Oficina de Servicios Financieros (Londres)

, Directora, Oficina de Servicios Financieros (Londres) Permila Rathour , Directora, Oficina de Mercados de Consumo ( Hong Kong )

, Directora, Oficina de Mercados de Consumo ( ) Natalia Rodriguez , Directora, Oficina de Mercados de Consumo ( Nueva York )

, Directora, Oficina de Mercados de Consumo ( ) Melissa Schmidt , Directora, Oficina de Educación y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro ( Washington, D.C. )

, Directora, Oficina de Educación y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro ( ) Claudia Schneider , Directora, Oficina Industrial (Múnich)

, Directora, Oficina Industrial (Múnich) Clayton Sears , Director, Oficina Industrial ( Houston )

, Director, Oficina Industrial ( ) Maryam Shahabi , Directora, Oficina de Mercados de Consumo ( Nueva York )

, Directora, Oficina de Mercados de Consumo ( ) Harry Simons , Director, Oficina de Servicios Financieros (Londres)

, Director, Oficina de Servicios Financieros (Londres) Martin Xiang , Director, Oficina Industrial ( Hong Kong )

Acerca de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) satisface las necesidades de talento y liderazgo de nivel senior que tienen las principales organizaciones del ámbito mundial, actuando como asesores de confianza en materia de servicios de búsqueda de ejecutivos, evaluación y desarrollo de liderazgos, eficacia de organizaciones, y equipos y creación de culturas. Heidrick & Struggles fue pionera en la profesión de búsqueda de ejecutivos hace más de 60 años. Hoy en día, la empresa brinda soluciones integradas de liderazgo para ayudar a sus clientes a cambiar el mundo, con un equipo de liderazgo a la vez (change the world, one leadership team at a time®) www.heidrick.com

Contacto medios:

Nina Chang

nchang@heidrick.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/139029/heidrick_struggles_logo.jpg

FUENTE Heidrick & Struggles

Related Links

http://www.heidrick.com



SOURCE Heidrick & Struggles