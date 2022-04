Heidrick & Struggles recrute trois consultants en recherche de cadres en Europe

LONDRES, 15 avril 2022 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), l'un des principaux fournisseurs de conseils en matière de leadership international et de solutions de talents à la demande, a recruté un directeur de recherche de cadres et deux partenaires en Europe en février et mars 2022.

« Accompagner nos clients dans la recherche de dirigeants performants et agiles, capables de s'orienter dans le paysage économique dynamique d'aujourd'hui, est plus important que jamais, a déclaré Claire Skinner, directrice régionale pour l'Europe. La riche expérience de Marnix, Patrik et Richard permettra à nos clients de former des équipes de direction efficaces. »

Marnix Boorsma a rejoint Heidrick & Struggles en tant que directeur au bureau d'Amsterdam, fort de plus de 24 ans d'expérience dans le secteur industriel. Il a longtemps travaillé dans le domaine de la gestion financière, des coentreprises et du développement commercial. Avant cela, M. Boorsma était cadre dans le secteur de l'énergie et associé d'un grand cabinet comptable.

Patrik Hammar a rejoint Heidrick & Struggles en tant qu'associé responsable du bureau de Stockholm. Il est spécialisé dans les rôles de cadres supérieurs, le recrutement de conseils d'administration et d'autres services de conseil en matière de leadership. Avant cela, M. Hammar s'occupait des services financiers et d'autres secteurs dans une autre société mondiale de conseil en leadership.

Richard Ker a rejoint Heidrick & Struggles en tant qu'associé au bureau de Londres, fort de 20 ans d'expérience en recherche de cadres. M. Ker travaille avec un large éventail de clients investisseurs et propriétaires d'actifs et collabore avec des collègues internationaux, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Avant cela, M. Ker a travaillé pour une autre société internationale de recrutement de cadres et pour un cabinet de recrutement spécialisé dans les services financiers.

