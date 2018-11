Heidrick & Struggles toma medidas em prol do comprometimento global à diversidade em conselho

CHICAGO, 5 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), principal prestadora de serviços de busca executiva, avaliação e desenvolvimento de liderança, eficácia organizacional e formação de cultura em todo o mundo, anunciou hoje que, anualmente, pelo menos metade de sua lista cumulativa de candidatos iniciais ao conselho apresentada a clientes será diversificada, reafirmando um comprometimento à promoção da diversidade em buscas para o conselho de diretores em todo o mundo. Desenvolvido em colaboração com Stanford's Rock Center for Corporate Governance, o comprometimento da Heidrick & Struggles é voltado para aumentar o número de mulheres e membros de grupos de pouca representação considerados pelos conselhos.

"Agora é a hora de tornar público o que temos incentivado como firma em todo o mundo", declarou Krishnan Rajagopalan, presidente e CEO da Heidrick & Struggles. "Hoje, estamos fazendo um comprometimento com os nossos clientes, candidatos e funcionários: comprometemo-nos que, no mínimo, metade dos candidatos iniciais ao conselho apresentados aos clientes em todo o mundo, anualmente, será diversificada."

Para acelerar esses esforços, a firma identificará proativamente e entrevistará diversos candidatos a diretor, com ênfase em prováveis diretores que nunca trabalharam em um comitê corporativo. A cada ano, a empresa mensurará os resultados e buscará novos meios de ampliar e aprimorar os esforços globais de diversidade em cada busca do conselho.

"Nossa firma está comprometida em fomentar um panorama de talentos tão diversificado quanto o mundo no qual vivemos a fim de melhor atender nossos clientes e representar nossos funcionários", declarou Rajagopalan. "Como consultores aos conselhos em todo o mundo, reconhecemos que identificar uma lista diversificada de candidatos é essencial e corrobora com os propósitos e valores mais profundos de nossa firma."

O recém-lançado Heidrick & Struggles 2018 Board Monitor descobriu um aumentou substancial em diretores mulheres entre os próximos diretores em empresas integrantes da Fortune 500, mas uma falta de crescimento no percentual de diretores hispânicos e asiáticos. Os diretores afro-americanos também possuem significativa baixa representação nos conselhos.

"No ano passado, 52% das colocações de nosso conselho de diretores na América do Norte tem sido diversificada", declarou Bonnie Gwin, vice-presidente e co-sócio administrativo do CEO global e integrante em exercício do conselho na Heidrick & Struggles. "Trata-se de uma oportunidade de gerar um ímpeto global ao apresentar as opções mais diversificadas do conselho aos nossos clientes em todo o mundo. Atualmente, não há escassez de talento de candidatos diversificados e qualificados, e há muitos executivos etnicamente diversificados e mulheres excepcionais que seriam diretores altamente eficazes. Nossos dados mais recentes do Heidrick & Struggles Board Monitor sugerem que os conselhos estão alterando suas taxas de renovação e optando por ampliar os pontos de vista, origens e composição geral dos conselhos a fim de aprimorar a diversidade".

Sobre a Heidrick & Struggles:

A Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) atende às necessidades das principais organizações do mundo por talentos e lideranças do nível sênior, como uma consultora de confiança em termos de busca de executivos, avaliação e desenvolvimento de lideranças, eficiência organizacional e de equipe e serviços de formação cultural. A Heidrick & Struggles foi pioneira na profissão da busca de executivos, há mais de 60 anos. Hoje em dia, a firma oferece soluções integradas de liderança para ajudar nossos clientes a mudarem o mundo, uma equipe de lideranças de cada vez.® www.heidrick.com

Contato com a imprensa:

Nina Chang - +1 212 551 1634

nchang@heidrick.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/139029/heidrick_struggles_logo.jpg

FONTE Heidrick & Struggles

Related Links

http://www.heidrick.com