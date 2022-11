HEINEKEN® ANUNCIADA COMO PATROCINADORA DO TÍTULO DA CORRIDA DE FÓRMULA 1 LAS VEGAS GRAND PRIX 2023

- A corrida de F1® mais aguardada do mundo agora pode ser anunciada como a FORMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023

- Uma combinação de F1®, Las Vegas e Heineken® é o trio perfeito para entretenimento em um fim de semana de corrida

- O anúncio chega um dia antes da festa de lançamento do Las Vegas Grand Prix, com ativações e eventos interessantes para os torcedores, incluindo uma corrida ao vivo na Las Vegas Strip com pilotos das equipes de F1 da Oracle Red Bull Racing e da Mercedes-AMG Petronas

- A Heineken® Silver, uma das inovações mais esperadas da empresa, chegará aos EUA no início de 2023

- A Heineken®, desde que se associou à F1® em 2016, promoveu o beber com responsabilidade com a ajuda de parcerias do automobilismo de alto nível.

AMSTERDÃ, 4 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A corrida de F1® mais esperada do mundo, a disputa do próximo ano em Las Vegas, foi anunciada hoje oficialmente como o FORMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023 (GRANDE PRÊMIO DE FÓRMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS 2023). Esse evento será a primeira corrida de F1® a ser realizada em um sábado à noite em um épico circuito, em 18 de novembro de 2023.

HEINEKEN® ANNOUNCED AS TITLE RACE PARTNER FOR THE FORMULA 1 LAS VEGAS GRAND PRIX 2023

Como parceira global da Fórmula 1®, a Heineken® tem uma rica história na comemoração e ampliação de alguns dos maiores momentos globais do esporte. Esta combinação de F1®, Las Vegas e Heineken® é o trio perfeito para entretenimento de classe mundial e experiências excepcionais para os fãs.

Maggie Timoney, CEO da HEINEKEN® USA, disse: "O Grande Prêmio Heineken® Silver Las Vegas é o ápice perfeito da nossa bem-sucedida parceria global com a F1®, que trouxe eventos inovadores para as pistas de Austin e Miami nos Estados Unidos. Estamos muito entusiasmados com a parceria na corrida de F1® mais aguardada com nossa mais aguardada inovação - a Heineken® Silver.

"O próximo ano será um evento extraordinário e estamos muito entusiasmados por fazer parte dele."

O anúncio chega um dia antes da festa de lançamento do Las Vegas Grand Prix, apresentando uma zona pública de fãs com ativações como o Pit Stop Challenge, simuladores de e-sports, oportunidades de fotos de carros e troféus, e muito mais, além de uma corrida ao vivo na Las Vegas Strip com pilotos das equipes de F1 da Oracle Red Bull Racing e da Mercedes-AMG Petronas - tudo em comemoração à contagem regressiva para a FORMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023.

Desde que entrou no automobilismo em 2016, a Heineken® assumiu o compromisso de mudar as atitudes em relação a dirigir sob o efeito de bebidas e relançou em maio passado sua campanha "Quando dirigir, nunca beba". A Heineken® sempre defendeu o consumo responsável, com parcerias globais de automobilismo agora oferecendo uma plataforma eficaz para tirar o estigma de beber com responsabilidade. Além disso, a Heineken® se comprometeu a investir mais de 10% de todo o orçamento de mídia para apoiar esses programas.

Dolf van den Brink, CEO e presidente do Conselho de Administração da Heineken® Interna ational, disse: "Estamos entusiasmados por sermos o patrocinador do título da corrida mais esperada da temporada de 2023. A pista aproveita a vista da icônica Las Vegas strip e promete oferecer uma experiência excepcional aos fãs. Com a Heineken® oferecendo entretenimento na capital mundial do entretenimento, a Formula 1 Heineken® Silver Las Vegas Grand Prix será muito mais do que uma corrida. Começa a contagem regressiva para 18 de novembro de 2023!"

Stefano Domenicali, presidente e CEO da FÓRMULA 1, disse: "Estamos ansiosos para ver o espetáculo no Las Vegas Grand Prix em novembro do próximo ano, e adicionar a Heineken® como patrocinadora do título da corrida o levará ao próximo nível. A Heineken® se tornou uma parte importante da família F1, oferecendo oportunidades de entretenimento interessantes e envolventes para nossa base global de fãs, tanto na pista quanto em casa, e estamos ansiosos para ver o que eles trarão para a icônica Las Vegas Strip."

Renee Wilm, CEO do FORMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX, disse:"Estamos empolgados por poder expandir a parceria atual da F1 com uma marca global de classe mundial como a Heineken®. Com seu profundo conhecimento sobre hospitalidade e a marca de Fórmula 1, foi natural fazer parceria com eles para criar a melhor experiência dos fãs em uma cidade tão vibrante e eclética quanto Las Vegas e garantir que o FORMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX seja o evento esportivo imperdível de 2023."

