HEINEKEN® CELEBRA EN CASA LA ÉPICA CARRERA DE LA FÓRMULA 1 EN LOS PAÍSES BAJOS CON DJ AFROJACK PARA EL CIERRE

Afrojack, productor y DJ holandés de renombre internacional y ganador del premio GRAMMY, cerró el fin de semana del Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1 Heineken® con una exclusiva presentación en el podio

Después de que los ganadores recibieran sus trofeos, la presentación de celebración fue transmitida en vivo para los fanáticos de todo el mundo a través de los canales sociales de la F1 y de Afrojack

Pablo Lücker, artista holandés contemporáneo, creó obras de arte originales que adornaron el podio, inspiradas en los paisajes y sonidos de Zandvoort

ZANDVOORT, Países Bajos, 5 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Heineken® intensificó la atmósfera poscarrera en el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1 Heineken® con una presentación desde el podio en manos del reconocido productor holandés y DJ Afrojack. La presentación se transmitió en vivo en el Facebook de la F1®, así como en las páginas de Facebook y YouTube de Afrojack, buscando reunir a los fanáticos de todo el mundo para celebrar otra emocionante carrera en circuito CM.com de Zandvoort por segundo año consecutivo.

Afrojack comentó: "Es una experiencia increíble y un honor que me hayan invitado a presentarme aquí en el Gran Premio de los Países Bajos, no solo frente a la multitud de mi tierra, ¡sino también ante todos los fanáticos del mundo que se conectaron para celebrar otra increíble carrera en los Países Bajos!"

El set de 30 minutos de Afrojack incluyó la canción oficial exclusiva del Gran Premio de los Países Bajos, "Feels Like Home", junto con DubVision, que se lanzó el 2 de septiembre en todo el mundo. "Feels Like Home" es un sencillo brillante y cargado de energía con una melodía deslumbrante y voces suaves que con seguridad dejará a los fanáticos cantando.

La presentación poscarrera tuvo lugar en el podio de la victoria, el cual contó con obras de arte originales del artista holandés contemporáneo Pablo Lücker.

Los diseños se inspiraron en la energía que los fanáticos traen a la pista, así como en los paisajes y sonidos de Zandvoort. Lücker no solo creó el diseño para el podio, sino que también creó uno nuevo y original para los trofeos de la F1® que se entregaron durante el fin de semana.

Pablo Lücker señaló acerca de su enfoque: "Quería que el diseño capturara la adrenalina, la alegría y la emoción que libera la multitud al celebrar en masa".

De una manera que es muy propia de Heineken®, el fin de semana de carreras fue una celebración de la cultura local y del patrimonio holandés a escala global, y compartió con la audiencia internacional diferentes elementos sinónimo de los Países Bajos.

Para avivar aún más la celebración de la carrera en casa de la marca, Heineken® lanzó una nueva versión de su campaña "When You Drive Never Drink" (Cuando manejes, nunca tomes), llamada "Riding is Still Driving" (Pilotar también es conducir). La campaña, lanzada en mayo de 2022, se basa en el hecho de que cuando bebes puedes sentirte como un conductor mucho mejor de lo que eres. Ya que el mundo de la F1® cuenta con algunos de los mejores conductores del planeta, trabajamos con nuestros socios para difundir nuestro mensaje: es justo en el momento en que uno se siente como un conductor de carreras cuando no debería estar detrás del volante o el manubrio.

La nueva edición presenta a Daniel Ricciardo, piloto del McLaren F1 Team, que anima a los fanáticos a tomar la decisión correcta y no beber antes de subirse a una bicicleta o un scooter eléctrico. Los Países Bajos son famosos por ser amigables con las bicicletas y hay aproximadamente 1,4 millones de bicicletas eléctricas en las carreteras holandesas, por lo que Heineken alienta a los fanáticos a tomar la decisión correcta y llegar a casa de manera segura.

Con respecto a su participación en la campaña, Daniel Ricciardo expesó: "Uno no iría a beber y luego conducir un automóvil, entonces, ¿por qué tomar el riesgo en una bicicleta o scooter eléctricos? Usted está en control de un vehículo con motor y es un usuario de la carretera. Es un esfuerzo colectivo garantizar que todos estén a salvo en el camino; muchos fanáticos usarán bicicletas para ir y volver en Zandvoort, así que cuidémonos entre nosotros".

