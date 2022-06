HEINEKEN® combate crescente desequilíbrio entre vida e trabalho com nova campanha global

A HEINEKEN® está abordando esse crescente desequilíbrio entre vida e trabalho com The Closer, um extravagante abridor de garrafas com alta tecnologia que fecha imediatamente todos os aplicativos de trabalho quando se abre uma garrafa de Heineken com ele. Apresentado em um filme de campanha como o antídoto para as crescentes demandas de nossa cultura de estar sempre ativo no trabalho, o abridor de garrafas em si é um símbolo satírico do poder que todos os trabalhadores têm de terminar o expediente ao final do dia.

"Como marca, sempre defendemos a criação de momentos de compartilhamento com outras pessoas", disse Bram Westenbrink, diretor global da marca Heineken® da HEINEKEN. "Como os limites entre trabalho e tempo pessoal, antes rígidos, agora estão se desfazendo rapidamente após a pandemia da COVID-19, queremos estimular uma conversa muito necessária sobre a importância de resistir às pressões sociais para estar em um estado constante de trabalho e incentivar os trabalhadores do mundo todo a voltar a priorizar a socialização e o lazer com as pessoas que mais importam."

O abridor de garrafas The Closer será anunciado em um evento de lançamento exclusivo que lembra anúncios tecnológicos icônicos. Um discurso de Billy Eichner revelará o único dispositivo que pode ajudar a resolver um problema central causado por outras tecnologias que viabilizam o trabalho remoto. Ao enfatizar a necessidade de uma maravilha da alta tecnologia como essa, Eichner nos lembrará que todos já temos tudo o que precisamos na ponta dos dedos para fechar o expediente.

Os trabalhadores nos Estados Unidos poderão participar e ter a oportunidade de ganhar um abridor de garrafas The Closer, em 8 de junho de 2022, pelo site www.heineken.com/closer. Mas os fãs terão que agir rapidamente, pois a promoção só estará aberta das 10h às 23h59 (horário da costa leste dos EUA). Mais dispositivos serão disponibilizados em outros mercados nos próximos meses.

Assim que todos os abridores de garrafas The Closer forem encomendados, a HEINEKEN® incentivará os trabalhadores nos Estados Unidos a fechar suas agendas no final do dia com um Calendar Closer, para impedir que seus colegas agendem reuniões após o expediente. Os primeiros trabalhadores a utilizar o Calendar Closer em www.heineken.com/closer receberão dinheiro para tomar cerveja e socializar com seus amigos.

"À medida que as pessoas continuam a sentir que têm de trabalhar o tempo todo, estão até se esquecendo que têm a opção de se desconectar", disse Bruno Bertelli, diretor global de criação da Publicis Worldwide, a agência responsável pela criação da campanha. "É por isso que criamos o The Closer. Não é apenas tecnologia; é uma provocação social para ajudar as pessoas a ver que a pressão para trabalhar o tempo todo está ficando um pouco ridícula e que todos nós temos o poder de nos desconectar e sair com nossos amigos de novo."

Como uma empresa com mais de 80 mil funcionários em todo o mundo, a HEINEKEN® não ficou imune ao aumento da demanda exercido sobre sua enorme equipe. Em 2021, foi criado um programa de bem-estar do funcionário para identificar as causas do desequilíbrio entre vida e trabalho em todo o mundo, com uma equipe dedicada que ficou responsável por identificar e compartilhar as melhores práticas para enfrentá-las. Este ano e mesmo depois dele, a equipe pretende organizar mais de 1.000 oficinas em mais de 80 países para encontrar novas formas de trabalhar para dar um melhor apoio ao bem-estar profissional, emocional, social e físico de todos os funcionários. Essa campanha foi criada para estimular a discussão e, para a HEINEKEN®, ela começa pela capacitação de seus próprios funcionários.

"Embora o desequilíbrio entre vida e trabalho seja um problema sentido no mundo todo, ele não pode ser resolvido com apenas uma mudança de política", disse Yolanda Talamo, diretora global de recursos humanos da HEINEKEN. "Esse abridor de garrafas de alta tecnologia é um símbolo que atua como um catalisador de mudanças, mas o trabalho está diante de nós. Estamos pedindo a todos nossos funcionários que nos ajudem a identificar soluções práticas que levem em consideração as nuances culturais em cada um dos países em que atuamos, para que todos possam ter mais equilíbrio entre seu trabalho e vida pessoal."

Essa é a primeira campanha da HEINEKEN® que lança "For a Fresher World", uma nova expressão criativa que tem como objetivo refrescar o mundo, mostrando que a vida tem um sabor melhor com uma mente aberta. Com essa nova abordagem, as campanhas se esforçarão para desafiar o óbvio, reconsiderar estereótipos e se opor a clichês batidos. Com esse primeiro esforço, a HEINEKEN® está inspirando pessoas do mundo todo a parar de trabalhar em excesso e abrir suas mentes para o que pode acontecer depois que se para de trabalhar.

Para saber mais sobre a campanha global The Closer, acesse www.heineken.com/closer.

Sobre a HEINEKEN

A HEINEKEN é a cervejaria mais internacional do mundo. Ela é a desenvolvedora e comerciante líder de marcas premium de cerveja e cidra. Liderado pela marca Heineken®, o grupo tem um portfólio de mais de 300 cervejas e cidras internacionais, regionais, locais e especiais. Estamos comprometidos com a inovação, o investimento de longo prazo na marca, a execução disciplinada das vendas e a gestão orientada dos custos. Por meio da "Criação de um Mundo Melhor", a sustentabilidade está integrada na empresa.

A HEINEKEN tem uma presença geográfica bem equilibrada, com posições de liderança tanto em mercados desenvolvidos quanto em mercados em desenvolvimento. Empregamos mais de 85 mil funcionários e operamos cervejarias, fábricas de malte, fábricas de cidra e outras unidades de produção em mais de 70 países. A Heineken N.V. e Heineken Holding N.V. negociam no Euronext em Amsterdã. Os preços das ações ordinárias podem ser acessados na Bloomberg sob os símbolos HEIA NA e HEIO NA e na Reuters sob os símbolos HEIN.AS e HEIO.AS. A HEINEKEN tem dois programas de Recibos Depositários Americanos (ADR) de nível 1 patrocinados: Heineken N.V. (OTCQX: HEINY) e Heineken Holding N.V. (OTCQX: HKHHY).

Informações mais recentes estão disponíveis no site da HEINEKEN: www.theHEINEKENcompany.com. Siga-nos também no Twitter via @HEINEKENCorp.

