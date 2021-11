Heineken® e Kygo comemoram GRANDE PRÊMIO Heineken de FÓRMULA 1 DA CIDADE DO MÉXICO de 2021 com exclusivo show ao vivo no pódio

Após a corrida, que culminou na vitória emocionante de Max Verstappen, Kygo agitou a bandeira quadriculada para marcar o fim da corrida, antes de se dirigir ao pódio para fazer um show com uma hora de duração apresentando seus maiores sucessos para os fãs do mundo todo, que estavam na pista ou em casa. O palco dinâmico, criado pela Heineken® e montado no pódio de comemoração, contava com obras da artista mexicana local Lourdes Villagómez.

As obras de arte deslumbrantes e coloridas de Villagómez retratam Quetzalcoatl, uma antiga divindade da cultura asteca, cujo nome se traduz em "serpente emplumada" e que foi o Deus asteca do sol, do vento, do ar e do aprendizado.

O palco foi construído especificamente para Kygo, para a cantora mexicana Sofia Reyes e para os cantores americanos Justin Jesso e Parson James e contava com um grande piano, uma cabine de DJ e oito violinistas. O conjunto tocou para uma multidão animada, que pode entrar na pista para comemorar a apresentação e o retorno da F1® ao México.

Sobre se apresentar no Grande Prêmio, Kygo comentou: "Como um grande fã da F1®, é um verdadeiro privilégio estar de volta ao México e me apresentar em uma corrida tão icônica. A arena Foro Sol na pista, combinada com a paixão dos fãs mexicanos, resulta em uma atmosfera elétrica. Eu queria fazer algo que fosse digno do momento, para comemorar a corrida, mas também para que pessoas pudessem se reunir novamente para curtir o esporte e a música ao vivo. Foi especial colaborar com uma cantora tão talentosa como Sofia Reyes em seu país natal nessa apresentação, além de combinar elementos orquestrais com os violinos e violoncelos. Tudo isso adicionou camadas adicionais à música e, portanto, mais profundidade ao som para criar um show verdadeiramente único."

Os fãs presentes na corrida assistiram à apresentação das arquibancadas da Foro Sol e da pista, enquanto os fãs em casa acompanharam a apresentação ao vivo pelo serviço de streaming EDM Beatport, pelos canais da F1 e da Red Bull Racing Honda do Facebook, bem como pela página do Facebook do próprio Kygo.

