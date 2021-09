Heineken® e TIËSTO comemoram em grande estilo o Grande Prêmio Heineken da Holanda de Fórmula 1 com uma apresentação única nas pistas

ZANDVOORT, Holanda, 6 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Heineken® comemorou o retorno histórico da Fórmula 1® para Zandvoort, na Holanda, com uma apresentação sem igual. Depois de toda a ação das corridas da F1® e W Series™ no fim de semana, um veículo diferente foi para a pista com a celebridade holandesa, o DJ TIËSTO, a bordo proporcionando aos torcedores um show ao vivo exclusivo de 60 minutos, imediatamente após a cerimônia do pódio do Grande Prêmio Heineken da Holanda de F1 no domingo, 5 de setembro.