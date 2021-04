Heineken® schickt „Pit Wall Bars" an Fans, um F1®-Rennen von zu Hause aus zu genießen

Der Nachbau der Boxenmauer von Red Bull Racing Honda gibt Fans zu Hause das Gefühl, sie wären direkt an der Rennstrecke bei der Formel 1® dabei. Doch im Gegensatz zu den Boxenmauern, die man am Renntag an der Strecke sieht, verfügt diese Version über eine eigene Bar - mit eingebautem Heineken® 0.0 Blade, Gläsern und Untersetzern.