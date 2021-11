Heineken® und Kygo feiern das Heineken FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021 Wochenende mit einem exklusiven Live-Auftritt auf dem Podium

Im Anschluss an die Rennaction auf der Strecke, die zum spannenden Sieg von Max Verstappen führte, schwenkte Kygo die Zielflagge, um das Ende des Rennens zu markieren, bevor er auf das Podium stieg, um ein einstündiges Konzert mit seinen besten Hits für die Fans an der Strecke und zu Hause auf der ganzen Welt zu spielen. Der von Heineken® gestaltete dynamische Bühnenbereich, der in das Festpodium integriert war, enthielt Kunstwerke der mexikanischen Künstlerin Lourdes Villagómez.

Das atemberaubende und farbenfrohe Kunstwerk von Villagómez stellt Quetzalcoatl dar, eine uralte Gottheit der aztekischen Kultur, deren Name übersetzt „Gefiederte Schlange" bedeutet und die der aztekische Gott der Sonne, des Windes, der Luft und des Lernens war.

Die Bühne wurde eigens für Kygo, die mexikanische Sängerin Sofia Reyes und die amerikanischen Sänger Justin Jesso und Parson James gebaut, neben einem Flügel, einem DJ-Pult und acht Geigern. Das Ensemble spielte vor einem lebhaften Publikum, das auf die Strecke gelassen wurde, um den Auftritt und die Rückkehr von F1® nach Mexiko zu feiern.

Kygo kommentierte seinen Auftritt beim Grand Prix: „Als großer F1®-Fan ist es ein echtes Privileg, wieder in Mexiko zu sein und bei einem so legendären Rennen aufzutreten. Die Foro Sol-Arena an der Rennstrecke sorgt in Verbindung mit der Leidenschaft der mexikanischen Fans für eine elektrisierende Atmosphäre. Ich wollte etwas machen, das dem Anlass würdig ist, um das Rennen zu feiern, aber auch, um die Menschen wieder zusammenzubringen, um Live-Sport und Musik zu genießen. Es war etwas Besonderes, mit einer so begabten Sängerin wie Sofia Reyes in ihrem Heimatland zusammenzuarbeiten und mit den Geigen und Celli orchestrale Elemente zu kombinieren. All dies fügte der Musik zusätzliche Schichten hinzu und verlieh dem Klang mehr Tiefe, so dass eine wirklich einzigartige Performance entstand."

Die Fans beim Rennen verfolgten den Auftritt von den Foro Sol-Tribünen und von der Strecke aus, während die Fans zu Hause den Livestream auf dem EDM-Streaming-Dienst Beatport, den Facebook-Kanälen von F1 und Red Bull Racing Honda sowie auf Kygos eigener Facebook-Seite verfolgten.

