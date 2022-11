HEINEKEN® SPONSOR PRINCIPALE DEL GRAN PREMIO DI FORMULA 1 DI LAS VEGAS NEL 2023

La denominazione ufficiale della gara di F1® più attesa al mondo si chiamerà FORMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023.

GRAND PRIX 2023. La combinazione di F1®, Las Vegas e Heineken® è il trittico perfetto per un fine settimana eccezionale

L'annuncio anticipa di un giorno il Launch Party del Gran Premio di Las Vegas, che prevede emozionanti attività ed eventi per i fan, tra cui una dimostrazione in pista sulla Strip di Las Vegas con i piloti dei team Oracle Red Bull Racing e Mercedes-AMG Petronas F1

Heineken® Silver, una delle innovazioni più attese dell'azienda, arriverà negli Stati Uniti a inizio 2023

Heineken® ha da sempre incoraggiato le persone a bere in modo responsabile e con moderazione, anche grazie a partnership con scuderie motoristiche di alto profilo sin dal 2016, anno di avvio ufficiale della sua collaborazione con la F1®

AMSTERDAM, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La denominazione della gara di F1® più attesa al mondo, che si terrà l'anno prossimo a Las Vegas, è stata ufficialmente annunciata come FORMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023. Inoltre, per la prima volta nella storia della F1®, la gara si svolgerà in notturna e di sabato sera su un circuto cittadino che si snoderà lungo la Strip di Las Vegas, il 18 novembre 2023.

HEINEKEN® ANNOUNCED AS TITLE RACE PARTNER FOR THE FORMULA 1 LAS VEGAS GRAND PRIX 2023

In qualità di partner globale della Formula 1®, Heineken® vanta una ricca storia nel celebrare e valorizzare alcuni dei momenti più significativi della competizione automobilistica più seguita al mondo. La combinazione di F1®, Las Vegas e Heineken® è il trittico perfetto per un'esperienza senza precedenti nella storia della Formula 1.

Maggie Timoney, CEO di HEINEKEN® USA, ha dichiarato: "Il Heineken® Silver Las Vegas Grand Prix rappresenta il culmine della nostra proficua collaborazione con F1®, che ha portato eventi innovativi sui circuiti di Austin e Miami negli Stati Uniti. Siamo entusiasti di abbinare la gara di F1® più attesa alla nostra ultima innovazione: Heineken® Silver.

"Il prossimo anno sarà un evento straordinario di cui siamo tutti entusiasti di far parte".

L'annuncio anticipa di un giorno il Launch Party del Gran Premio di Las Vegas, che vedrà la presenza di una fan zone con attività come la Pit Stop Challenge, simulatori e opportunità per scattare foto ed incontrare personalità. È prevista inoltre una dimostrazione in pista sulla Strip di Las Vegas con i piloti dei team Oracle Red Bull Racing e Mercedes-AMG Petronas F1, il tutto per festeggiare l'inizio del conto alla rovescia per il FORMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023.

Da quando è entrata nel mondo del motorsport nel 2016, Heineken® si è impegnata a cambiare realmente l'atteggiamento nei confronti della guida in stato di ebbrezza e a maggio ha rilanciato la campagna "When You Drive, Never Drink". Heineken® ha sempre sostenuto il consumo responsabile dei propri prodotti. Attraverso la creazione di partnership globali con le scuderie motoristiche di più alto profilo e campagne in tutto il mondo, oltre all'investimento di più del 10% del budget per i media a sostegno di questi programmi, intende sottolineare l'importanza del concetto di consumo responsabile.

Dolf van den Brink, CEO e Presidente del Comitato esecutivo di Heineken® Intern ational, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di essere Title Sponsor di una delle gare più attese della stagione 2023. Il circuito si snoderà lungo la Strip di Las Vegas e promette di regalare un'eccezionale esperienza per i fan. Con Heineken® che provvederà all'intrattenimento nella capitale stessa dell'intrattenimento, il GP di Las Vegas sarà molto più che una gara. Il countdown al 18 novembre 2023 può cominciare"

Stefano Domenicali, Presidente e CEO di FORMULA 1, ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di assistere allo spettacolo del Gran Premio di Las Vegas del prossimo novembre e l'aggiunta di Heineken Silver come Title Sponsor della gara lo porta a un livello superiore. Heineken® è diventata una parte importante della famiglia della F1, offrendo opportunità di intrattenimento emozionanti e coinvolgenti per la nostra fanbase globale, sia in pista che a casa, e non vediamo l'ora di vedere cosa porteranno sull'iconica Strip di Las Vegas".

Renee Wilm, CEO di FORMULA 1 HEINEKEN® SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX, ha dichiarato:"Siamo entusiasti di espandere la nostra partnership con la F1 con un marchio globale come Heineken®. Grazie alla loro conoscenza della Formula 1 e dell'organizzazione delle hospitality, è stato naturale unirsi a loro per creare esperienze elettrizzanti per i fan in una città vibrante ed eclettica come Las Vegas, assicurandoci così che il prossimo GP di Las Vegas sarà uno degli eventi da non perdere del 2023".

