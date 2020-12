HeiQ ist jetzt an der Londoner Börse notiert

Das Unternehmen hat einige der effektivsten, langlebigsten und leistungsfähigsten Textiltechnologien auf dem heutigen Markt entwickelt, die kühlen, wärmen, trocknen, abweisen, reinigen und Viren stoppen. Bisher hat HeiQ über 200 Technologien in Partnerschaft mit über 300 großen Marken entwickelt, darunter Burberry, GAP, New Balance, Patagonia, Speedo, The North Face und Zara.

Unter der Leitung eines erfahrenen Management-Teams forscht HeiQ schnell nach neuen Lösungen für Partner, liefert von seinen weltweiten Standorten aus schnell skalierte Produktionen und unterstützt Partner bei der Vermarktung des Produkts an Endverbraucher - mit dem Ziel, innerhalb weniger Monate vom Labor zum Verbraucher zu gelangen.

Die neueste Innovation von HeiQ - HeiQ Viroblock - ist eine preisgekrönte antimikrobielle Technologie, die im Kampf gegen behüllte Viren, einschließlich SARS-CoV-2 (das Virus, das COVID-19 verursacht), hilft. Diese Technologie wird bereits von mehr als 150 großen Marken wie Burberry verwendet.

Das Ziel des Unternehmens ist es, Wachstum zu erzielen, indem es den Absatz der Kernprodukte von HeiQ steigert und durch bahnbrechende Innovationen zusätzliche lukrative Märkte erschließt. Es will:

Die Marktdurchdringung von Kerninnovationen erhöhen

Auf der Dynamik von HeiQ Viroblock aufbauen

Neue revolutionäre Innovationen entwickeln

Der Mitgründer und CEO von HeiQ Carlo Centonze sagte: „Die heutige Notierung ist ein wichtiger Meilenstein für HeiQ. Wir haben in den letzten 15 Jahren HeiQ zu einem der führenden Textilmaterialinnovatoren der Welt gemacht.

Dank der Mittelbeschaffung kann HeiQ durch den verstärkten Verkauf unserer Kernprodukte an große Marken weitere Marktanteile gewinnen. Diese sind in der ersten Jahreshälfte um 17% gewachsen. Der Markt für antimikrobielle Mittel hat den Mainstream erreicht und, bietet auch in Zukunft interessante Wachstumschancen."

