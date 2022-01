HeiQ lança a primeira tecnologia de resfriamento têxtil de dupla ação do mundo

Abordando a importância do controle de temperatura corporal, onde o superaquecimento e a sensação de frio são problemáticos, os tecidos equipados com o HeiQ Cool regulam constantemente a temperatura da pele com um duplo recurso de resfriamento. Em uma primeira etapa, a absorção de energia de fusão fornece resfriamento de contato instantâneo antes do primeiro sinal de suor e retarda o acúmulo de calor, seguido por uma ação de energia de vaporização que imita o sistema de regulação térmica da pele, fornecendo resfriamento evaporativo contínuo enquanto o corpo estiver quente e suado. Adequado para todos os tecidos, o lançamento inicial se concentra em tecidos domésticos, especialmente em produtos para dormir, como capas de colchão, travesseiros e roupa de cama devido ao evidente benefício de ajudar os usuários a ter uma boa noite de sono. Ele esfria antes do primeiro sinal de suor, retarda o acúmulo de calor e regula continuamente a temperatura. Com resfriamento instantâneo ao simples toque, os componentes recarregam sinergicamente a camada de superfície, garantindo um clima corporal consistentemente fresco, seco e confortável.

Tecnologia têxtil de dupla ação de resfriamento certificada pela USDA

O polímero termofuncional derivado de óleo de base biológica absorve a energia térmica, dando uma sensação instantânea de resfriamento. Se o corpo continuar a aquecer, a transpiração é gerada e o polímero hidrofuncional patenteado transporta a umidade junto com o calor, criando um efeito de resfriamento contínuo até atingir o ponto ideal. A combinação de um polímero hidrofuncional com uma formulação de polímero termofuncional derivado de óleo vegetal de base biológica do HeiQ Cool contém mais de 50% de conteúdo de base biológica certificado pelo USDA®. Também atende à classe 1 do OEKO-TEX e atende à maioria dos requisitos de marca RSL (lista de substâncias restritas).

O diretor de marketing da HeiQ, Hoi Kwan Lam, afirmou: "Desde que a pandemia teve início, os consumidores tem investido mais para melhorar o conforto de seus lares. Passamos um terço do nosso tempo dormindo, e é por isso que é importante investir em produtos que nos proporcionem uma boa noite de sono. De fato, uma pesquisa conduzida pela Cotton Inc em 2017, mostrou que 55% dos consumidores estão procurando funções de termoregulação em seus itens de roupa de cama. Nos últimos anos, os consumidores têm demonstrado um forte desejo por produtos mais funcionais e sustentáveis. O tratamento HeiQ Cool não se baseia apenas em componentes mais sustentáveis do que qualquer outro encontrado no mercado, mas o fato de ajudar a equilibrar com eficiência a sua temperatura provavelmente implica em redução no consumo de energia do ar condicionado!"

Carlo Centonze, cofundador e CEO da HeiQ, disse: "Estou extremamente satisfeito que nossa missão de melhorar a vida de bilhões de pessoas tenha dado um grande passo na direção certa com o lançamento do HeiQ Cool. É mais uma prova da nossa filosofia que a inovação é o único caminho a seguir e que as tecnologias sustentáveis estão ao nosso alcance se colocarmos nossas mentes e nossos corações para alcançá-las. Acredito que os consumidores agora têm os meios para ter uma boa noite de sono, bem como praticar seus esportes e viver com mais conforto."

Obtenha mais informações no – HeiQ Cool Webinar

Participe do webinar e aproveite a troca de conhecimento e a oportunidade de fazer perguntas para Lee Howarth, vice-presidente de marketing estratégico de têxteis da HeiQ e Raquel Vaz Vieira, CEO da HeiQ Iberia, durante a sessão de perguntas e respostas. Inscreva-se no webinar nos links abaixo:

19 de janeiro (quarta-feira), 9h00-9h45 CET: Inscreva-se aqui

19 de janeiro (quarta-feira), 17h00-17h45 CET: Inscreva-se aqui

Sobre a HeiQ

Fundada em 2005 como uma divisão do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH), na Suíça, e listada no mercado principal de Bolsa de Valores de Londres (LSE: HEIQ), a HeiQ é líder em inovação têxtil e de materiais e a criadora das tecnologias têxteis mais eficazes, duráveis e de alto desempenho disponíveis no mercado atualmente. O objetivo da HeiQ é melhorar a vida de bilhões de pessoas aprimorando produtos têxteis e materiais. Ao combinar três áreas de conhecimento, pesquisa científica, fabricação de materiais especiais e criação de marca de consumo, a HeiQ é a parceira inovadora ideal para criar produtos sustentáveis e diferenciados e capturar o valor agregado no ponto de venda. Com seus 14 escritórios, 7 fábricas e 7 centros de P&D, a HeiQ hoje emprega 240 profissionais. Ela tem uma capacidade total de 45 mil toneladas de produtos químicos especializados por ano e atende mais de mil clientes industriais em mais de 60 países. Atualmente, os bens de consumo e dispositivos médicos da HeiQ podem ser encontrados em 56 países. Para mais informações, acesse www.heiq.com

