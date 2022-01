HeiQ lancia la prima tecnologia al mondo di raffreddamento a doppia azione per il settore tessile

Sottolineando l'importanza del controllo della temperatura corporea, per cui sia il calore sia il freddo eccessivo rappresentano un problema, i tessuti con tecnologia HeiQ regolano costantemente la temperatura della pelle con una doppia capacità di raffreddamento. In una prima fase, l'assorbimento dell'energia di fusione fornisce un raffreddamento istantaneo diretto prima dell'inizio della sudorazione e ritarda l'accumulo di calore. In seguito un'azione di vaporizzazione imita il sistema di regolazione termica della pelle fornendo un raffreddamento evaporativo continuo finché il corpo è caldo e sudato. Adatto a tutti i tessuti, il lancio iniziale si concentra soprattutto su quelli per la casa, in particolare sui prodotti per il riposo come fodere per materassi, guanciali e biancheria da letto, grazie al chiaro vantaggio nel facilitare un buon riposo notturno. Il tessuto si raffredda al primo segno di sudore, ritarda l'accumulo di calore e regola costantemente la temperatura. Raffreddati istantaneamente al tatto, i componenti ricaricano in modo sinergico lo strato superficiale garantendo una temperatura corporea sempre fresca, asciutta e confortevole.

Tecnologia tessile di raffreddamento a doppia azione certificata USDA

Il polimero termo-funzionale derivato da olio vegetale biologico assorbe l'energia termica, trasmettendo un'immediata sensazione di raffreddamento. Se il corpo continua a riscaldarsi si genera sudorazione e il polimero idrofunzionale brevettato elimina l'umidità insieme al calore, creando un effetto di raffreddamento continuo che si arresta una volta completato il raffreddamento stesso. La combinazione di un polimero idrofunzionale con formulazione polimerica termo-funzionale derivata da olio vegetale biologico di HeiQ Cool vanta oltre il 50% di contenuto biologico certificato USDA®. È anche idoneo allo standard OEKO-TEX classe 1 e soddisfa i requisiti della maggior parte dei marchi RSL (Restricted Substances List).

Hoi Kwan Lam, Chief Marketing Officer di HeiQ, ha dichiarato: "Dall'inizio della pandemia, i consumatori stanno investendo di più per migliorare il comfort delle loro case. Trascorriamo un terzo del nostro tempo a dormire, ed è quindi importante investire in prodotti che ci consentono un buon riposo notturno. Infatti, una ricerca condotta da Cotton Inc nel 2017, ha dimostrato che il 55% dei consumatori è alla ricerca di funzioni di termoregolazione per la propria biancheria da letto. Negli ultimi anni, i consumatori mostrano un forte desiderio di prodotti più funzionali e sostenibili. Non solo il trattamento HeiQ Cool è basato su componenti più sostenibili rispetto a quelli attualmente disponibili sul mercato, ma il fatto che aiuta a bilanciare in maniera efficiente la temperatura corporea comporta probabilmente la possibilità di ridurre il consumo energetico per il condizionatore d'aria!"

Carlo Centonze, Co-fondatore e CEO di HeiQ, ha dichiarato: "Sono estremamente lieto del fatto che la nostra mission di migliorare la vita di miliardi di persone abbia compiuto un grande passo nella giusta direzione con il lancio di HeiQ Cool. È un'ulteriore testimonianza della nostra filosofia secondo la quale l'innovazione è l'unico modo per progredire e le tecnologie sostenibili sono a portata di mano se ci impegniamo a sfruttarle. Sono certo che i consumatori ora abbiano i mezzi per dormire bene, praticare sport e affrontare la vita in maniera più confortevole".

Ottieni maggiori informazioni LIVE – Webinar HeiQ Cool

Partecipa al webinar e approfitta dello scambio di conoscenze e dell'opportunità di porre domande dirette a Lee Howarth, VP Strategic Marketing Textiles presso HeiQ e a Raquel Vaz Vieira, CEO di HeiQ Iberia durante la sessione Domande e risposte. Iscriviti al webinar utilizzando i link riportati di seguito:

19 gennaio (MERCOLEDÌ), 9:00-9:45 CET: effettua la registrazione qui

19 gennaio (MERCOLEDÌ), ore 17:00-17:45 CET: effettua la registrazione qui

Informazioni su HeiQ

Fondata nel 2005 come società spin-off dallo Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH) e quotata sul mercato principale della Borsa di Londra (LSE: HEIQ), HeiQ è un'azienda leader nell'innovazione del settore tessile e dei materiali impegnata nella creazione di alcune delle tecnologie più efficaci, durevoli e ad alte prestazioni attualmente presenti sul mercato. Obiettivo di HeiQ è migliorare la vita di miliardi di persone attraverso innovazioni pionieristiche nel settore tessile e dei materiali. Combinando tre aree di competenza - ricerca scientifica, produzione di materiali speciali e branding di ingredienti di consumo - HeiQ è il partner di innovazione ideale per creare prodotti differenziati e sostenibili e sfruttare il valore aggiunto nei punti vendita. Con i suoi 14 uffici, 7 stabilimenti di produzione e 7 centri di ricerca e sviluppo, HeiQ oggi impiega 240 professionisti. Ha una capacità totale di 45.000 tonnellate di prodotti chimici speciali all'anno e serve oltre 1.000 clienti industriali in più di 60 Paesi. Oggi, i beni di consumo e i dispositivi medici di HeiQ sono disponibili in 56 Paesi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.heiq.com.

