HeiQ Viroblock certificado como grado cosmético y bioderivado renovable

Los virus y las bacterias pueden continuar siendo infecciosos en las superficies textiles durante días. El coronavirus SARS-CoV en humanos persiste hasta 2 días en batas quirúrgicas[1] a temperatura ambiente. Los tratamientos antivirales para textiles contribuyen a aumentar la higiene y la seguridad de los productos textiles, y pueden ayudar a mitigar el riesgo de contaminación y transmisión. Si bien la industria textil mundial está adoptando con rapidez tratamientos textiles antivirales para llevar al mercado máscaras, ropa y telas antivirales para el hogar, es importante tener en cuenta el perfil de las diferentes tecnologías, incluso cuestiones de toxicidad, seguridad, resistencia antimicrobiana y tratamiento de aguas residuales.

HeiQ Viroblock NPJ03 es una formulación que contiene una cantidad minúscula de principio activo de plata reciclada y componentes de liposomas grasos/vesículas. Cumple con los estándares EU REACH (REACH de la UE) y US FIFRA (FIFRA de EE. UU.), está certificado por OEKOTEX®, es ZDHC y está homologado por bluesign®. Los artículos textiles tratados cumplen con los estándares EU BPR (BPR de la UE) y US EPA (EPA de EE. UU.). Las máscaras para respirador HeiQ Viroblock con superficie antibacterial y antiviral han sido registradas como dispositivo médico por Swissmedic y aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (US FDA).

"Dado que HeiQ Viroblock NPJ03 fue diseñado para su uso en máscaras faciales para ofrecer una mayor protección contra el virus y las bacterias, seleccionamos únicamente los ingredientes más eficaces, seguros y sostenibles. Además, estamos orgullosos de que HeiQ Viroblock NPJ03 califique como un producto bioderivado renovable y que esté fabricado 100% con ingredientes cosméticos aprobados por la INCI", dice Carlo Centonze, cofundador y CEO de HeiQ Group.

Beta Analytics Testing Laboratory ha certificado que HeiQ Viroblock NPJ03 contiene un 72% de carbono bioderivado. Los resultados de las pruebas están acreditados según las normas de acreditación de pruebas ISO/IEC 17025:2005 PJ #59423LA. Actualmente, HeiQ Viroblock NPJO3 está en proceso de homologación para la certificación Bio-preferred de USDA. Specialities S.R.L (Italia), una empresa de investigación y desarrollo de química de superficie, también ha confirmado que todos los ingredientes de HeiQ Viroblock NPJ03 son elegidos de la Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, INCI).

"HeiQ se basa en la búsqueda de la innovación que ayuda a aportar un beneficio positivo al mundo. Diseñar productos con componentes seguros y sostenibles, como la tecnología HeiQ Viroblock, es esencial para esa misión", dice el Dr. Murray Height, cofundador y director general de Ciencias del Grupo HeiQ.

Acerca de HeiQ

Fundada en 2005 como un desprendimiento de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH) de Suiza, HeiQ es un líder en innovación textil que ha creado algunas de las tecnologías textiles más efectivas, duraderas y de alto rendimiento con que cuenta el mercado actualmente. El propósito de HeiQ es mejorar las vidas de miles de millones de personas mediante el perfeccionamiento de un producto cotidiano, los textiles. Al combinar tres áreas de experiencia –investigación científica, fabricación de materiales especiales y marcas para ingredientes para el consumidor– HeiQ es el socio ideal en innovación para crear productos textiles diferenciadores y sostenibles, y captar el valor agregado en el punto de venta. Con una capacidad total de 35.000 toneladas anuales, HeiQ fabrica en EE. UU., Suiza y Australia, y abastece con sus especialidades químicas a más de 60 países en todo el mundo.

HeiQ, Viroblock y HeiQ Viroblock son marcas comerciales o marcas registradas de HeiQ Materials AG.

1. Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and its inactivation with biocidal agents. Journal of Hospital Infection. 6 de febrero de 2020

