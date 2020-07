HeiQ Viroblock est certifié comme produit renouvelable de qualité cosmétique et d'origine biologique

Les virus et les bactéries peuvent rester infectieux sur les surfaces textiles pendant plusieurs jours. Le coronavirus humain SRAS-CoV persiste jusqu'à deux jours sur les blouses chirurgicales[1] à température ambiante. Les traitements antiviraux pour les textiles contribuent à rendre les produits textiles plus hygiéniques et plus sûrs et peuvent permettre d'atténuer le risque de contamination et de transmission. Alors que l'industrie textile mondiale adopte rapidement des traitements antiviraux pour les textiles afin de mettre sur le marché des masques, des vêtements et des tissus d'ameublement agissant contre les virus, il est important de prendre en compte le profil des différentes technologies, notamment les questions de toxicité, de sécurité, de résistance aux antimicrobiens et de traitement des eaux usées.

La technologie HeiQ Viroblock NPJ03 est une formulation qui contient une quantité infime de composants de principe actif d'argent recyclé et de vésicules de liposomes gras. Elle est conforme aux normes européennes REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) et américaines FIFRA (Loi fédérale sur les insecticides, fongicides et rodenticides), certifiée OEKOTEX®, homologuée ZDHC et bluesign®. Les articles textiles traités sont conformes au Règlement relatif aux produits biocides (RPB) de l'UE et à l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis. Les masques-respirateurs HeiQ Viroblock ayant une surface antibactérienne et antivirale ont été enregistrés comme des dispositifs médicaux par Swissmedic et homologués par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA).

« HeiQ Viroblock NPJ03 ayant été conçue pour être utilisée sur des masques de protection afin d'assurer une protection renforcée contre les virus et les bactéries, nous n'avons sélectionné que les ingrédients les plus efficaces, les plus sûrs et les plus durables. En outre, nous sommes heureux de voir que HeiQ Viroblock NPJ03 est considéré comme un produit renouvelable d'origine biologique et est composé à 100 % d'ingrédients cosmétiques homologués par l'INCI », déclare Carlo Centonze, co-fondateur et président-directeur général du groupe HeiQ.

Beta Analytics Testing Laboratory a certifié que HeiQ Viroblock NPJ03 contient 72 % de carbone biosourcé. Les résultats des tests sont homologués en vertu des normes d'accréditation des tests PJLA #59423 et ISO/IEC 17025:2005. HeiQ Viroblock NPJO3 est actuellement en cours d'homologation pour la certification de préférence biologique du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA). Specialities S.R.L (Italie), une entreprise de recherche et développement en chimie des surfaces, a également confirmé que tous les ingrédients de HeiQ Viroblock NPJ03 sont sélectionnés au sein de la Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques (INCI).

« HeiQ repose sur la quête de l'innovation qui contribue à apporter de clairs avantages au monde. Concevoir des produits à l'aide de composants sûrs et durables, comme la technologie HeiQ Viroblock, est au cœur de cette mission », déclare M. Murray Height, co-fondateur et directeur scientifique du groupe HeiQ.

À propos de HeiQ

Fondée en 2005 en tant que société dérivée de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH), HeiQ est un leader de l'innovation textile, qui a créé certaines des technologies textiles les plus efficaces, durables et performantes du marché actuel. HeiQ a pour objectif d'améliorer la vie de milliards de personnes en perfectionnant un produit quotidien : les textiles. Alliant trois domaines d'expertise - recherche scientifique, fabrication de matériaux spécialisés et image de marque des ingrédients pour le grand public -, HeiQ est le partenaire d'innovation idéal pour créer des produits textiles durables qui se démarquent et pour saisir la valeur ajoutée au point de vente. Dotée d'une capacité annuelle totale de 35 000 tonnes, HeiQ fabrique aux États-Unis, en Suisse et en Australie et fournit ses produits chimiques spécialisés dans plus de 60 pays du monde entier

HeiQ, Viroblock et HeiQ Viroblock sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de HeiQ Materials AG.

1. Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and its inactivation with biocidal agents (Persistance des coronavirus sur les surfaces inertes et désactivation de ces virus par des agents biocides). Journal of Hospital Infection. 6 février 2020.

