HeiQ Viroblock recebe certificado de grau cosmético e produto renovável de base biológica

Vírus e bactérias podem permanecer infecciosos em superfícies têxteis por dias. O coronavírus humano SARS-CoV sobrevive por até 2 dias em jalecos cirúrgicos em temperatura ambiente.[1] Os tratamentos antivirais para têxteis contribuem para produtos têxteis mais seguros e mais higiênicos e podem ajudar a mitigar o risco de contaminação e transmissão. Enquanto a indústria têxtil global adota com rapidez tratamentos têxteis antivirais para oferecer ao mercado máscaras, roupas e tecidos domésticos antivirais, é importante considerar o perfil das diferentes tecnologias, inclusive questões de toxicidade, segurança, resistência antimicrobiana e tratamento de águas residuais.

O HeiQ Viroblock NPJ03 é uma formulação que contém uma quantidade muito pequena de ingrediente ativo de prata reciclada e componentes da vesícula lipossômica gordurosa. Está em conformidade com o REACH da União Europeia e o FIFRA dos EUA, possui certificado OEKOTEX® e foi homologado pelo ZDHC e bluesign®. Os artigos têxteis tratados estão em conformidade com a BPR da União Europeia e a EPA dos EUA. As máscaras para respirador HeiQ Viroblock com superfície antiviral e antibacteriana foram registradas como dispositivo médico pela Swissmedic e foram aprovadas pela FDA dos EUA.

"Como o HeiQ Viroblock NPJ03 foi desenvolvido para uso em máscaras faciais, para oferecer maior proteção contra vírus e bactérias, selecionamos apenas os ingredientes mais eficazes, seguros e sustentáveis. Além disso, estamos orgulhosos porque o HeiQ Viroblock NPJ03 está classificado como um produto renovável de base biológica e é feito 100% de ingredientes cosméticos aprovados pela INCI", afirmou Carlo Centonze, cofundador e CEO do HeiQ Group.

O laboratório de testes Beta Analytics certificou que o HeiQ Viroblock NPJ03 contém 72% de carbono de base biológica. Os resultados dos testes são credenciados de acordo com as normas ISO/IEC 17025:2005 e PJLA #59423. Atualmente, o HeiQ Viroblock NPJO3 está em fase de homologação para a certificação de biopreferido da USDA. A Specialities S.R.L (Itália), uma empresa de pesquisa e desenvolvimento de produtos químicos para superfícies, também confirmou que todos os ingredientes do HeiQ Viroblock NPJ03 são selecionados da Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI).

"A HeiQ tem como base a busca da inovação que ajuda a proporcionar benefícios positivos para o mundo. Desenvolver produtos com componentes seguros e sustentáveis, como a tecnologia HeiQ Viroblock, é a parte central dessa missão", afirmou o Dr. Murray Height, cofundador e diretor científico do HeiQ Group.

Sobre a HeiQ

Fundada em 2005 como uma divisão do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH), na Suíça, a HeiQ é líder em inovação têxtil e a criadora das tecnologias têxteis mais eficazes, duráveis e de alto desempenho disponíveis no mercado atualmente. O objetivo da HeiQ é melhorar a vida de bilhões de pessoas aprimorando um produto do dia a dia: os têxteis. Ao combinar três áreas de conhecimento – pesquisa científica, fabricação de materiais especiais e criação de marca de consumo –, a HeiQ é a parceira inovadora ideal para criar produtos têxteis sustentáveis e diferenciados e capturar o valor agregado no ponto de venda. Com uma capacidade total de 35.000 toneladas por ano, a HeiQ possui instalações de produção nos EUA, Suíça e Austrália e fornece seus produtos químicos especializados em mais de 60 países.

HeiQ, Viroblock e HeiQ Viroblock são marcas comerciais ou marcas registradas da HeiQ Materials AG.

1. Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and its inactivation with biocidal agents. Journal of Hospital Infection. 6 de fevereiro de 2020.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1199226/HeiQ_Viroblock.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1134330/HeiQ_Materials_Logo.jpg

